مرعوبة وذهبت لطبيب نفسي.. مجندة إسرائيلية تتهرب من القتال في غزة

وطن – في مؤشر واضح على انهيار معنويات جنود الاحتلال الإسرائيلي ومحاولاتهم الفرار من الخدمة العسكرية على أبواب اجتياح بري متوقع لغزة، قالت مجندة إسرائيلية تدعى “موريا ناجا” إنها تتعرض لضغط نفسي “وتشعر بالخوف إن تجندت الآن ثم اختطفت أو قتلت” حسب وصفها.

وتابعت المجندة التي بدا أنها من أصول إفريقية في الفيديو المتداول، أنها حاولت إبعاد هذه الأفكار وتغييرها.

مجندة إسرائيلية مرعوبة من القتال في غزة

وكشفت أنها ذهبت إلى طبيب نفسي، وقالت له إنها خائفة من أن تكون مجندة استطلاع ولا تريد أن تخدم في وظيفة لا يمكنها القيام بها.

وتحدثت تقارير عن تراجع معنويات الجيش الإسرائيلي، وتخبط في صفوف جنوده وخاصة بعد الخسائر الكبيرة التي مني بها جيش الاحتلال منذ بدء عملية “طوفان الأقصى” وفي ظل التأجيل المستمر للتحرك البري في قطاع غزة.

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ويعتبر الكيان الصهيوني هو واحد من بضعة دول فقط في العالم إلى جانب النرويج وإريتريا التي بها تجنيد إجباري للنساء.

القسام تتصدى لقوات الاحتلال

والثلاثاء، أعلنت كتائب القسام بأن مقاتليها يخوضون اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة شمال غرب قطاع غزة.

وأكدت كتائب القسام على أن مقاتليها استهدفوا آليتين عسكريتين إسرائيليتين ما أدى لاشتعال النيران فيهما. وتم استهداف دبابتين وجرافات إسرائيلية في شمال غرب غزة بالصواريخ.

كما أكدت الكتائب على أنه تم استهداف أحد الجنود الإسرائيليين من المسافة صفر.