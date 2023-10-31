ما هو “طوربيد العاصف” الذي أدخلته القسام إلى المعركة لأول مرة؟ (شاهد)

وطن – كشفت كتائب “عز الدين القسام” الجناح العسكري لحركة حماس، عن استخدام “طوربيد العاصف” الموجه ـ محلي الصنع ـ الذي يستخدم لأول مرة ضمن عملية “طوفان الأقصى” التي تخوضها فصائل المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وأظهر مقطع فيديو بثه الإعلام العسكري للقسام، عدداً من عناصر كتائب المقاومة وهم يحملون الطوربيد ويلقون به في البحر.

“طوربيد العاصف”

وبدا أحدهم وهو يوجه حركته، وفي مشهد تال بدا الطوربيد وهو يخترق جوف البحر ويتوجه إلى وجهته المحددة.

ـ وبحسب المعلومات المتوفرة، يعرف “طوربيد العاصف” بالرعاد أو النسَّاف أو الطوربيل أو الطوربيد.

– يستعمل الطوربيد صاروخ لمحاربة السفن ويمكن إطلاقه من غواصة أو من طائرة، وميزته أنه يعمل تحت الماء.

– يمكن أن يُتحكَّم في الطوربيد عن طريق سلك موصل بالغواصة أو بدونه.

ـ يعد المخترع الرئيسي للطوربيد هم المسلمون، مما قدمته الحضارة الإسلامية إلى العالم ومنها الطربيد الذي اخترعه عالم اسمه حسن الرماح، ولم يكن يسميه طوربيد ولكن سماه “البيضة التي تطفو وتحرق” أو “البيضة الطافية الحارقة”.

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وتعتبر الغواصة العثمانية عبد الحميد من فئة «نوردنفلت» والتي بنيت في عام 1886، هي الغواصة الأولى في التاريخ التي تطلق طوربيد وهي تحت الماء.

كيفية عمل طوربيد العاصف

عادةً لا ينفجر الطوربيد في السفينة مباشرة بل ينفجر تحتها وهو يستعمل لذلك عادة متحسسًا كهرومغناطيسيًا، ويتسبب الانفجار في موجة انفجار تهز السفينة مما يجعلها تطوي أو تنشطر بمفعول وزنها.



وقال الناطق باسم كتائب “القسام”، أبو عبيدة، الثلاثاء، إن الكتائب التي تخوض حرباً شرسة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، ستستخدم هذا الطوربيد الموجه ضد الأهداف البحرية للمرة الأولى في هذه المعركة.

وأضاف في فيديو بالصوت والصورة، إن عمليات كتائب عز الدين القسام الدفاعية متواصلة ولا يزال في جعبتها الكثير.

وحذر جيش الإحتلال أن كتائب القسام أدخلت أسلحة جديدة إلى ساحة المعركة “وستكون غزة مقبرة للعدو ووحلا لجنوده وقيادته السياسية والعسكرية.”

وأضاف :”نبشر نتنياهو وأركان حربه أنهم سيجثون على الركب في نهاية المعركة والحرب في غزة ستكون نهايته السياسية”.