ماينز الألماني يتراجع عن قرار إيقاف اللاعب أنور الغازي لدعمه فلسطين

وطن- تراجع نادي ماينز الألماني لكرة القدم، الاثنين، عن قرار إيقاف اللاعب الهولندي ذو الأصول المغربية أنور الغازي، بعد منشور تضامن فيه مع فلسطين، إثر الحرب الإسرائيلية الأعنف على قطاع غزة لليوم ال23 على التوالي.

وذكرت وسائل إعلام مختلفة، بأنها نادي ماينز الألماني فتح باب العودة للاعب أنور الغازي إلى الفريق من جديد.

تراجع ماينز عن إيقاف أنور الغازي

وبينت تلك الوسائل، بأن النادي الألماني بأنه تم توبيخ اللاعب أنور الغازي على دعمه لفلسطين، إلا أن فتح الباب العودة للفريق.

وكان نادي ماينز الألماني قد أوقف النجم الهولندي ذو الأصول المغربية أنور الغازي، في ال17 من شهر أكتوبر الماضي، بسبب نشر اللاعب منشور عبر حسابه الشخصي تضامن فيه مع فلسطين.

وقال النادي الألماني في بيان نشره عبر حسابها على منصة (X)، بشأن إيقاف اللاعب أنور الغازي، ” على خلفية التزام الغازي والندم الذي أظهره، تتطلب ثقافة النادي في التعامل مع الأخطاء منح اللاعب فرصة لإعادة التأهل”.

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تضامن أنور الغازي مع فلسطين

كما وأضاف نادي ماينز، ” اللاعب أكد التزامه بقيم النادي، وهو ما يعني بأنه سيعود إلى التمارين وسيكون قادراً على التواجد في تشكيلة الفريق في المباريات قريباً”.

وتضامن لاعب نادي ماينز الألماني الموقوف أنور الغازي مع فلسطين، بمنشور عبر حسابه على الانستغرام، قال فيه: ” من النهر إلى البحر، فلسطين ستحرر”.

ومن الجدير بالذكر، بأن عقد أنور الغازي مع نادي ماينز الألماني ساري المفعول حتى صيف عام 2025، بعد قدومه الصيف الماضي إلى الفريق قادماً من صفوف نادي آيندهوفن الهولندي.