لحظة إخراج جنين من بطن والدته الشهيدة في غزة.. فيديو يُدمي القلب

وطن – قد تكون هذه المشاهد التي سترونها مؤلمة لكم، لكنها ليست إلا جزءاً بسيطاً جداً من معاناة يتكبدها سكان قطاع غزة، الذين يرزحون تحت وطأة القصف والمجازر الوحشية الإسرائيلية دون أي تحرك عربي حقيقي ينقذهم من معاناتهم.

جنود الاحتلال وضباطه الذين حاولوا إلصاق تهم ذبح الأطفال وقطع الرؤوس وارتكاب الجرائم بحق المقاومة الفلسطينية، يفعلون كل ذلك وأكثر من خلال استخدام الأسلحة المحرمة دولياً وقنابل بأوزان ثقيلة، يقصفون بها التجمعات السكنية وأماكن تواجد المدنيين.

منذ أكثر من 25 يوماً تتكرر الحكاية وتتكرر معها تصريحات وتهديدات وشعارات من الأصدقاء أو الجيران، أو حتى أولئك المحسوبين على محور المقاومة دون أن ترى منهم تحركاً جاداً ينقذ الوضع الإنساني على أقل تقدير.

جنين تقتله طائرات الاحتلال ليستشهد هو ووالدته مشهد ليس بالجديد، تكرر في الكثير من الحملات فيما تموت الإنسانية وينعدم الضمير الدولي، في عالم تحكمه 5 دول دون أي وجود للعدالة أو المساءلة أو حتى إيقاف الجرائم المستمرة بحق المدنيين.

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فيديو جنين غزة يدمي القلوب

الصحفي الفلسطيني أدهم أبو سلمية شارك هو الآخر فيديو الجنين الذي ظهر يحمله الطبيب وقد انهار تماماً من هول ما شاهده، حيث يلفظ الطفل الذي حاولت الفرق الإسعافية إنقاذ حياته “أنفاسه الأخيرة”.

سؤال تردد عدة مرات للطبيب المنهار: “الجنين عايش؟ الجنين بعدو عايش؟” لكن الإجابة غير ممكنة في ظل تضرر البنى التحتية وإغلاق العديد من المستشفيات بفعل القصف الوحشي العنيف.

يمسك الطبيب بالجنين ولا يعلم ما يفعل هل يتركه يتألم أم يذهب لمكان آخر عسى أن يجد حلاً أو ما يمكن أن يكفيه لإنقاذه؟

مشهد لعله الأكثر ألماً وقسوة على من تواجدوا هناك، ولربما تبكي وتدمع عينك، ولكن القلب ينفطر والفؤاد يموت في غزة من هول ما يحصل.

وعلق أبو سلمية على الفيديو الذي شاركه: “لا أحد قادر على استيعاب فظاعة ما يحدث.. مذابح صهيونية وقتل للأجنة في أرحام أمهاتهم”.

وأضاف مخاطباً الرئيس الأمريكي جو بايدن: “أنت مسؤول عن هذا، قسماً بربك لن ننسى ولن نغفر، وستدفعون الثمن عاجلآ أم أجلاً.. تقتلون الأجنة وتحرقون النساء والأطفال يا كلاب صهيون، صبراً جميلاً”.

تألم من أجل أطفال غزة

وعن فيديو جنين غزة الذي يدمي القلوب علق أحدهم: “اللي بيسأل ليش يتم نشر مثل هذه المقاطع وهي مؤلمة جداً للمشاهد تألم.. تألم وشف العالم الغربي على حقيقته”

وأضاف المتابع: “تألم حتى تحقد عليهم اليوم وغدًا وبعد غدٍ، وحتى لا تتخيل في يوم من الأيام أن هؤلاء يريدون العدل او السلام!”.

وأردف: “تألم من أجل اطفال غزة، تألم من أجل نسائها، تألم من أجل الاسلام”.

وتتواصل مجازر الاحتلال الإسرائيلي الوحشية في قطاع غزة المحاصر مع قطع سلطات نتنياهو الماء والكهرباء ومنع الوقود عن مستشفياته.

وآخر تلك المجازر في جباليا شمالي غزة، وهناك قضى المئات بين قتيل وجريح جراء قصف بالقنابل الثقيلة يبلغ وزن الواحدة منها طناً، وفق ما ذكرته وزارة الداخلية في القطاع الفلسطيني المحاصر.