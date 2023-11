“العار لكم”.. فتاة أمريكية توقف كلمة بلينكن في الكونغرس دعما لغزة والفوضى تسود

وطن – احتج عدد من النشطاء الأمريكيين خلال كلمة لوزير خارجية بلادهم أنتوني بلينكن في الكونغرس، رافعين شعارات “عار عليكم” و “أوقفوا تمويل الإبادة” ومن بينهم فتاة قاطعت حديثه ووبخته قائلة: “العار لكم جميعاً أوقفوا المجازر في غزة”.

وبينما حاول رجال الأمن إخراجها رفعت الفتاة لافتة كتبت عليها باللغة الإنجليزية: “لا مزيد من الأموال إلى إسرائيل”، وطالبت بوقف تمويل الجرائم الوحشية ضد المدنيين في غزة.

وعندما أخرج الأمن الفتاة رفع العديد من النشطاء أيديهم وقد لوثوها باللون الأحمر، تعبيراً عن الدم الذي تورطت به الولايات المتحدة في دعمها للاحتلال الإسرائيلي.

وردد الفتاة عند خروجها: “العار عليكم جميعاً غالبية الضحايا من الأطفال والنساء” فيما قامت الشرطة بسحبها إلى خارج المقر.

وهناك جرت احتجاجات من قبل العديد من النشطاء، الذي لوثوا أيديهم باللون الأحمر ورفعوا لافتات تطالب بوقف الحرب على قطاع غزة.

💕BREAKING: @codepink Activists Arrested for

Disrupting Sec. Blinken and Defense Sec. Austin in Senate Hearing. They were demanding #CeaseFirelnGazaNOW! 💕 pic.twitter.com/YP9vhPznFc — Melissa Garriga 💕 (@MelissaAGarriga) October 31, 2023

ويأتي ذلك فيما تواصل الولايات المتحدة الأمريكية دعم الاحتلال الذي يكرر جرائمه الوحشية في غزة، آخرها في مخيم جباليا شمالي القطاع حيث أوقع قصف الأحياء السكنية بالقنابل الثقيلة، مئات القتلى والجرحى غالبيتهم نساء وأطفال.

I was proud to be arrested at the Congressional hearing protesting our government's atrocious support for Israel's massacre in Gaza. https://t.co/m1cwslXnDV — Medea Benjamin (@medeabenjamin) October 31, 2023

وطالب النشطاء الأمريكيون إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالتحرك لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة المحاصر، وهتفوا لأجل إنقاذ أطفال غزة واستنكار تصريحات قادة الاحتلال بالهتاف: “الفلسطينيون ليسوا حيوانات” و”لتعيش غزة” وغيرها من الشعارات المشابهة.

وبعد اعتقالها نشرت “Medea Benjamin” على منصة “إكس” تعليقاً ذكرت فيه: “I was proud to be arrested at the Congressional hearing protesting our government’s atrocious support for Israel’s massacre in Gaza. أي أنها فخورة بتوقيفها لأجل غزة خلال جلسة الكونغرس احتجاجاً على دعم الحكومة الأمريكية للمذبحة التي ترتكبها إسرائيل في القطاع”.