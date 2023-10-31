صحفي وثق اللحظات الأولى لمجزرة جباليا ويقف عاجزا عن وصف ما جرى

وطن – وثق صحفي فلسطيني اللحظات الأولى لمجزرة مخيم جباليا التي وقعت في غزة، الثلاثاء، وذهب ضحيتها مئات الشهداء والجرحى من بينهم نساء وأطفال.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مجزرة جديدة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، بإلقاء قنابل متفجرة ثقيلة فوق مربع سكني كامل داخل المخيم.

وذكرت وزارة الصحة في غزة، أن جيش الاحتلال ارتكب مجزرة مروعة بعد قصفه حياً سكنياً مجاوراً للمستشفى الإندونيسي في جباليا، ما خلف مئات الضحايا بين شهيد وجريح.

وأظهر مقطع فيديو الصحفي الفلسطيني أنس الشريف، أمام مدخل محل لبيع السجاد كما بدا من المعروضات.

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وظهرت آثار التدمير على أحد المنازل وصراخ أطفال ونساء داخله. وأظهر مشهد تال أحد الأشخاص ناجين برفقة أحد أطفاله وهما يخرجان مسرعين من أحد الأماكن المدمرة.

صحفي عاجز عن وصف ما جرى في جباليا

وكان الناشط “أنس الشريف” قد ظهر في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يقول أنه عاجز عن وصف ما جرى.

وتابع بنبرة باكية فيما ظهرت خلفه أكوام من الحطام وأشخاص يبحثون عن أحبائهم بين الأنقاض: “أنتوا وصفوه لحالكم”.

مجازر الاحتلال

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة قد أفادت أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 18 مجزرة خلال الساعات الماضية، راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى من المدنيين في القطاع المحاصر.