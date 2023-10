شركات صينية كبرى تحذف “إسرائيل” من خرائطها الرقمية على الإنترنت (شاهد)

وطن- في تضامن كبير مع فلسطين وقضيتها بالتزامن مع الحرب الإجرامية التي تشنها دولة الاحتلال ضد غزة، أقدمت شركات صينية كُبرى على حذف اسم إسرائيل بالكامل من خرائطها الرقمية.

ووفقا لموقع ” wionews” نقلا عن صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، فقد أسقطت شركتا التكنولوجيا الصينية الكبرى “علي بابا” و”بايدو” الاسم الرسمي لإسرائيل من خرائطهما الرقمية المتاحة على الإنترنت.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير لها أنه لأول مرة لم تعد بايدو وعلي بابا تشيران إلى إسرائيل بالاسم.

🇨🇳🇮🇱 China has REMOVED ISRAEL from its online maps, including Baidu and Alibaba! pic.twitter.com/UwcD86N3Pz

— Hend F Q (@LadyVelvet_HFQ) October 31, 2023