سعد الفقيه يوجه رسالة قوية إلى ولي العهد محمد بن سلمان

وطن – شن الأكاديمي والمعارض السعودي البارز الدكتور سعد الفقيه، هجوما ناريا على ولي العهد والحاكم الفعلي للمملكة الأمير محمد بن سلمان، مطالبا إياه بكشف موقفه الحقيقي الذي يرغب في القضاء على المقاومة الفلسطينية.

وقال الفقيه في تغريدة مطولة عبر حسابه على منصة إكس، تحت عنوان رسالة لابن سلمان: “ما دمت جريئاً في إفساد الأخلاق ومعاداة الدين والقيم، وصريحا في محاربة العروبة والرجولة والكرامة، وما دمت أتيت بداعِرة تسب الله والأنبياء وهي ترقص عارية بحماية سلطتك، وقمعت كل داعية ومصلح وناصح للبلد ورميت أهل الخير في السجون، وسخّرت التعليم والإعلام من أجل أن يبتعد الشعب عن دينه وهويته وعقيدته، وجعلت أجهزة السلطة في خدمة الفجور والخلاعة والانحطاط والشذوذ”.

وأضاف: “وما دمت افتخرت بأن بلدك أقرب ما تكون للكيان الصهيوني، وأعطيت الصهاينة السلطة على ما يزعمون أنه آثارهم في بلاد الحرمين، وأجبرت الشركات في بلدك أن يتعاملوا معهم، ونسّقت معهم عسكريا وأمنيا واقتصاديا وسياسيا، واعتبرت إسرائيل هي الملاذ والمرجع والضامن لسُلطتك وجعلتها ولية أمرك وجزمت بأنها على كل شيء قديرة وأن الغرب كله ملك إسرائيل، وسجنت المحسوبين على المقاومة الفلسطينية المقيمين في بلدك، وجعلت إعلام بلدك المَسموع والمُشاهد والمقروء والإلكتروني مع إسرائيل وضد المقاومة، قمعت كل صوت يتعاطف مع فلسطين، وبالغت في مهرجانات الفساد قصدا لإشغال الناس عن مأساة غزة”.

وتابع: “ما دمت فعلك كل ذلك، وما دامت هذه حقيقتك وليس عندك ما تخفيه، وما دام نتنياهو ودينيس روس وكوشنر وغيرهم نقلوا عنك أنك مع إسرائيل في تدمير غزة.. فلماذا تخشى أن تعلن أنك مع القضاء على المقاومة الفلسطينية؟.. ولماذا تخشى أن تعلن أنك مع سيطرة إسرائيل الكاملة على غزة؟”.

وأشار الفقيه، إلى أن ابن سلمان لم يتهرب من المجاهرة بالكفر والفسوق وعداوة الدين، ولم يتهرّب من عشق إسرائيل وتقديسها، ولم يتهرّب من الحقد على كل نشاط إسلامي، ولم يتهرّب من إعلان الحرب على المقاومة الفلسطينية، متسائلا – وهو يخاطب ابن سلمان: “فماذا تتهرّب الآن من التصريح بالرغبة في القضاء على المقاومة وتدمير غزة؟”.

واستكمل: “كن منسجماً مع نفسك وأعلنها ولا تترك الإعلان لكُوشنر ودينيس دوس ونتنياهو.. لم تقصر في الوقاحة في موقفك من الدين والأخلاق والعروبة والرجولة فأكمل وقاحتك وأعلن أن إسرائيل هي ربك الأعلى”.

وختم قائلا: “ألا عليك لعائن الله، أنت ومن يحميك، ومن يطبل لك، ومن يفتي لك، ومن يدافع عنك”.

رسالة لابن سلمان ما دمت جريئاً في إفساد الأخلاق ومعاداة الدين والقيم

وصريحا في محاربة العروبة والرجولة والكرامة وما دمت أتيت بداعِرة تسب الله والأنبياء وهي ترقص عارية بحماية سلطتك

وقمعت كل داعية ومصلح وناصح للبلد ورميت أهل الخير في السجون

وسخّرت التعليم والإعلام من أجل أن يبتعد… — د. سعد الفقيه (@saadalfagih) October 30, 2023

محمد بن سلمان يريد تدمير المقاومة الفلسطينية

وكان جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والمعروف بأنه الصديق المفضل لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قد صرح خلال مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” بعد زيارة له إلى المملكة، إن السعوديين غاضبون مما قامت به حماس، لذلك هم يرغبون في أن تنجز إسرائيل مهمتها لضمان القضاء على الحركة.

جاء ذلك بعدما كشف مبعوث البيت الأبيض السابق إلى الشرق الأوسط دينيس روس، عن أن مسؤولين عرب أكّدوا له شخصيا، أنه لابد من تدمير حركة حماس في غزة.

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وفي دلالة على الموقف السعودي المعادي للفلسطينيين، غابت عن المملكة أي مظاهرات داعمة للفلسطينيين طوال الأيام الماضية، على الرغم من خروج فعاليات في الدول العربية والإسلامية بل وفي الدول الغربية التي تقدم دعما لا محدود لدولة الاحتلال.