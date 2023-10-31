حشود عمانية أمام جامع السلطان قابوس تناصر الفلسطينيين وتندد بالحرب على غزة (شاهد)

وطن- تواصلت الفعاليات الشعبية المناصرة للفلسطينيين والمنددة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، من وقفة تضامنية خرجت أمام جامع السلطان قابوس الأكبر في العاصمة مسقط.

وأظهر مقطع فيديو، خروج احتشاد العمانيين بأعداد كبيرة وهم يحملون أعلام فلسطين، ويرددون بحماسة شديدة هتافات داعمة للفلسطينيين بينها “بالروح بالدم نفديك يا أقصى”.

وشهدت سلطنة عمان، طوال الأيام الماضية، العديد من الفعاليات الشعبية التي تندد بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في الوقت نفسه تبنت الحكومة العُمانية موقفاً حاسماً ضد جرائم الاحتلال.

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سلطنة عُمان تمنع مرور الطائرات الإسرائيلية عبر أجوائها

وكانت صحيفة هآرتس العبرية، قد كشفت أن سلطنة عُمان قررت مؤخراً عدم السماح للطائرات الإسرائيلية السفر في أجوائها.

وقالت الصحيفة إن القرار يؤثر بشكل كبير على أسعار تذاكر الطيران في إسرائيل، لأنه سيزيد الرحلات المتوجهة إلى الشرق الأقصى، وبخاصة تايلاند بنحو ساعتين ونصف.

ونقلت الصحيفة عن عوز برلوفتيش المدير العام لشركة أركيع الإسرائيلية، قوله إنّ طائرة إسرائيل طُلب منها أداء مهمة إخلاء لصالح حكومة تايلاند قبل يومين، لم تستطع المرور فوق عُمان، ما أدى إلى اختيار طريق أبعد بكثير.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية، قد تحدثت عن أن شركة الطيران الإسرائيلية “العال” توقفت عن السفر في أجواء الخليج العربي بعد إنذارات أمنية.

وقالت الهيئة إنه في هذه المرحلة، توقفت شركة طيران العال عن الطيران على الطريق السريع إلى تايلاند، وتنفذ تحويلاً لا تمر من خلاله فوق المملكة العربية السعودية ودول الخليج.

وأضافت أن هذا الأمر يؤدي إلى تمديد مدة الرحلة إلى نحو 12 ساعة بدلاً من ثماني ساعات، يبدو أن هذا التحويل جرى بسبب تحذيرات محتملة بعدم السفر على طريق قريب نسبياً من دول عربية معادية.