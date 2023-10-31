جماهير أتلتيك بيلباو ترفع الأعلام الفلسطينية داخل مدرجات سان ماميس تضامناً مع غزة (شاهد)

وطن- رفعت جماهير نادي أتلتيك بيلباو الإسباني الأعلام الفلسطينية داخل مدرجات ملعب ” سان ماميس”، خلال مباراة فريقها الماضية أمام خفافيش فالنسيا، في منافسات الجولة ال11 من الدوري الإسباني تضامناً مع أهل فلسطين بغزة.

وظهر في مقاطع الفيديو المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، قيام جماهير أتلتيك بيلباو الإسباني، برفع الأعلام الفلسطينية، تعبيراً عن تضامنهم وتعاطفهم مع القضية الفلسطينية، إثر حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق المدنيين من قبل الاحتلال الإسرائيلي خلال حربه المستمرة على غزة.

رفع جماهير أتلتيك بيلباو الأعلام الفلسطينية

وشهد منافسات الدوري الإسباني خلال المباريات الماضية التضامن من قبل جماهير الأندية الرياضية الإسبانية مع فلسطين بهذا المشهد، وهي ريال سوسيداد وأوساسونا وإشبيلية وقادش وآخرهم أتلتيك بيلباو.

ووفق آخر إحصائية صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية، فقد تجاوز عدد الشهداء أكثر من 8 ألاف مواطن فلسطيني جلهم من المدنيين، ونحو 21 ألف مصاب ويزيد وصفت جراحهم ما بين المتوسطة والخطيرة، خلال الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة لليوم ال25.

كما وتضامن العديد من الأندية الرياضية على المستوى العربي والأوروبي ورياضيين مع فلسطين، عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وداخل الملاعب، منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في ال7 من شهر أكتوبر الجاري.

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مباراة أتلتيك بيلباو ضد فالنسيا

وفي سياق آخر تعادل فريق أتلتيك بيلباو أمام منافسه فالنسيا، الأحد، بهدفين لكليهما، في منافسات الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

ويحتل فريق أتلتيك بيلباو المركز السادس من جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة، كما وبفارق 7 نقاط عن المتصدر ريال مدريد برصيد 28 نقطة لهذا الموسم.