بعد كورونا وأوكرانيا.. شماعة غزة مسؤولة عن قطع الكهرباء عن المصريين (شاهد)

وطن- بعد أزمة كورونا وأوكرانيا، يبدو أن النظام المصري قد وجد شماعة جديدة يلقي عليها فشله في إدارة الملفات الاقتصادية والمعيشية للمواطنين المصريين.

ومن هذا المنطلق، حمل الإعلامي المصري المقرب من الأجهزة السيادية، أحمد موسى، الحرب في غزة مسؤولية العودة لفصل الكهرباء عن المصريين لمدة ساعتين يوميا بدلا من ساعة واحدة كما حدث طوال الصيف.

وعلى الرغم من انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير عما كانت عليه في الصيف، قرر مجلس الوزراء المصري العودة لعملية فصل الكهرباء عن المواطنين مع زيادة المدة لساعتين تحت ذريعة عدم وجود غاز لتشغيل محطات الكهرباء.

وقال أحمد موسى خلال تقديم برنامجه “على مسؤوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد” إن “العدوان الإسرائيلي على غزة أثر علينا، وأنت مضطر كدولة لأنه أمامك أمرين يا إما أخفف أحمال ساعة أو ساعتين يا إما تجيلك الكهربا وممكن بعد فترة تفلت مني ولا يبقى عندي كهربا ولا طاقة”.

وأضاف أن “البديل الموجود النهاردة المتاح في ظل التحديات اللي بندفع تمنها (العدوان على شعبنا في فلسطين) إحنا بندفع تمنها كشعب”.

سخرية الناشطين من أحمد موسى

وكالعادة، تسببت تصريحات أحمد موسى بموجة سخرية عارمة انتابت المغردين الذين أكدوا على أن نظام السيسي يترقب أي حدث في العالم ليلقي عليه المسؤولية في فشله.

وفي هذا السياق، قال المغرد محمد عبد الرحمن:” عنده حق… كورونا وحرب اوكرانيا عدي عليهم مده ولازم نلاقي حجه جديدة. التجديد مهم بردو يا جماعه علشان الزهق بس.”

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وسخر المغرد أسامة الفيل من أحمد موسى قائلا:” اصبر شوية لسه في حرب جايه في السكة … كوريا الشمالية هتضرب اليابان”.

أما أحمد موسى فسخر من هذه الادعاءات المستمرة بالقول:” لو حد جيص في كوالا لامبور هايقولك جيصه اثر علينا .”

من جانبه، سخر المغرد أشرف أحمد من حديث حمد موسى قائلا:” وفي واحد عطس في باريس وواحد اتكعبل في رباط الجزمه في كوالا لمبور وواحد وقع في بلاعه في تايوان قول ياأحمد قول ولايهمك”.

وفي واحد عطس في باريس

وواحد اتكعبل في رباط الجزمه في كوالا لمبور

وواحد وقع في بلاعه في تايوان

قول ياأحمد قول ولايهمك — ashrf ahmed (@ashrfah51549539) October 30, 2023

إسرائيل توقف تصدير الغاز إلى مصر

وكانت إسرائيل قد أوقفت صادرات الغاز إلى مصر دون أي تنسيق، الأمر الذي أسهم في قرار القاهرة بزيادة مدة انقطاع الكهرباء إلى ساعتين يوميًا، بدلًا من ساعة ونصف.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري المستشار سامح الخشن، أن زيادة الاستهلاك في مصر تزامنت مع انخفاض كميات الغاز الواردة إليها.

وكانت صادرات الغاز إلى مصر قد تراجعت -مؤخرًا- بعد اندلاع الحرب في غزة، إذ إن كميات الغاز القادمة إلى مصر من إسرائيل، كانت تبلغ نحو 800 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًا، ولكن هذه الكميات -وفق المتحدث- انخفضت في الوقت الحالي إلى “صفر”، بحسب بيان مجلس الوزراء المصري.