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    أول تعليق من مهندس البث بمكتب الجزيرة في غزة بعد استشهاد 18 فردا من عائلته

    أعلنت قناة الجزيرة عن استشهاد 18 فردا من عائلة مهندس البث في مكتبها بغزة محمد أبو القمصان، في قصف مخيم جباليا من قبل جيش الاحتلال
    باسل سيدبواسطة آخر تحديث:لا توجد تعليقات2 دقائق
    مجزرة جباليا
    مجزرة جباليا خلفت المئات من الشهداء والجرحى

    وطن – أعلنت قناة “الجزيرة” استشهاد 18 فردا من عائلة مهندس البث في مكتب القناة بغزة محمد أبو القمصان، بينهم والده واثنتان من أخواته في مجزرة مخيم جباليا.

    وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، الثلاثاء، باستشهاد وإصابة أكثر من 400 فلسطينيا في مجزرة إسرائيلية جديدة بشعة بحق المدنيين في معسكر جباليا شمال غزة.

    الدحدوح يعزي مهندس البث بمكتب الجزيرة

    وقدم مراسل “الجزيرة” ومدير مكتبها في غزة وائل الدحدوح، العزاء لمهندس البث في مكتب القناة محمد أبو القمصان.

    وأكد “الدحدوح” استشهاد 18 من عائلة “أبو القمصان” في القصف الإسرائيلي الوحشي لمخيم جباليا، بينهم والده واثنتان من أخواته.

    أول تعليق من محمد أبو القمصان

    وعبر حسابه بموقع “إكس” كتب مهندس البث بمكتب الجزيرة في غزة، معلنا استشهاد أفراد عائلته.

    ودون معددا أسماء من استشهد من أسرته وبينهم والده: “إنا لله وإنا إليه راجعون والدي الغالي أبو الذيب وعمي أبو أنس وعمي أبو فراس وأختي الحنونة أمية وزوجة أخي الكبير ذيب وبنته رهف.. وبنته وليان وإبنه البكر عبدالله وإبنه محمد وإبنه الصغير عبود وأختي إيمان وأولادها يامن وزين ويزيد.”

    وتابع مستكملا أسماء الشهداء: “ومرت عمي أبو فراس وإبنه واصل وإبنه مهند وبنته نبوغ.. وبنته أبرار وما نقول إلا ما يرضي ربنا اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلفنا خيراً منها يا الله.. حسبي الله وأنت نعم الوكيل.”

    وفي وقت سابق، الثلاثاء، استشهد وأصيب المئات في مجزرة للاحتلال بعد استهدافه مربعا سكنيا في مخيم جباليا، شمالي قطاع غزة.

    والأربعاء الماضي، استُشهد أفراد من عائلة مراسل الجزيرة ومدير مكتبها في غزة وائل الدحدوح، منهم زوجته وابنه وابنته وحفيده، بقصف للاحتلال استهدف منزلا نزحوا إليه في وسط القطاع.

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