أول تعليق من مهندس البث بمكتب الجزيرة في غزة بعد استشهاد 18 فردا من عائلته

وطن – أعلنت قناة “الجزيرة” استشهاد 18 فردا من عائلة مهندس البث في مكتب القناة بغزة محمد أبو القمصان، بينهم والده واثنتان من أخواته في مجزرة مخيم جباليا.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، الثلاثاء، باستشهاد وإصابة أكثر من 400 فلسطينيا في مجزرة إسرائيلية جديدة بشعة بحق المدنيين في معسكر جباليا شمال غزة.

مراسل الجزيرة وائل الدحدوح يقدم العزاء لمهندس البث في مكتب #الجزيرة في غزة الزميل محمد أبو القمصان بعد استشهاد 18 من عائلته بينهم والده واثنتان من أخواته في مجزرة مخيم جباليا#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/ZnfhWgT0sL — قناة الجزيرة (@AJArabic) October 31, 2023

الدحدوح يعزي مهندس البث بمكتب الجزيرة

وقدم مراسل “الجزيرة” ومدير مكتبها في غزة وائل الدحدوح، العزاء لمهندس البث في مكتب القناة محمد أبو القمصان.

وأكد “الدحدوح” استشهاد 18 من عائلة “أبو القمصان” في القصف الإسرائيلي الوحشي لمخيم جباليا، بينهم والده واثنتان من أخواته.

أول تعليق من محمد أبو القمصان

وعبر حسابه بموقع “إكس” كتب مهندس البث بمكتب الجزيرة في غزة، معلنا استشهاد أفراد عائلته.

ودون معددا أسماء من استشهد من أسرته وبينهم والده: “إنا لله وإنا إليه راجعون والدي الغالي أبو الذيب وعمي أبو أنس وعمي أبو فراس وأختي الحنونة أمية وزوجة أخي الكبير ذيب وبنته رهف.. وبنته وليان وإبنه البكر عبدالله وإبنه محمد وإبنه الصغير عبود وأختي إيمان وأولادها يامن وزين ويزيد.”

وتابع مستكملا أسماء الشهداء: “ومرت عمي أبو فراس وإبنه واصل وإبنه مهند وبنته نبوغ.. وبنته أبرار وما نقول إلا ما يرضي ربنا اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلفنا خيراً منها يا الله.. حسبي الله وأنت نعم الوكيل.”

إنا لله وإنا إليه راجعون والدي الغالي أبو الذيب وعمي أبو أنس وعمي أبو فراس وأختي الحنونة أمية وزوجة أخي الكبير ذيب وبنته رهف وبنته وليان وإبنه البكر عبدالله وإبنه محمد وإبنه الصغير عبود وأختي إيمان وأولادها يامن وزين ويزيد ومرت عمي أبو فراس وإبنه واصل وإبنه مهند وبنته نبوغ — محمد أبو القمصان غزة، Mohammed Abu T-shirts (@Mohammed2ol) October 31, 2023

وفي وقت سابق، الثلاثاء، استشهد وأصيب المئات في مجزرة للاحتلال بعد استهدافه مربعا سكنيا في مخيم جباليا، شمالي قطاع غزة.

والأربعاء الماضي، استُشهد أفراد من عائلة مراسل الجزيرة ومدير مكتبها في غزة وائل الدحدوح، منهم زوجته وابنه وابنته وحفيده، بقصف للاحتلال استهدف منزلا نزحوا إليه في وسط القطاع.