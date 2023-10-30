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    لماذا ظهر أبو عبيدة مشمراً عن ساعديه؟.. ثقة وقوة تعكسها لغة الجسد (فيديو)

    عكست ملامح لغة الجسد في خطاب الناطق باسم القسام أبو عبيدة مدى الثقة والقوة مقابل تلك التي تعبر عن الضعف والتردد في خطابات مسؤولي الاحتلال
    محمد أمين ميرةبواسطة آخر تحديث:لا توجد تعليقات2 دقائق
    أبو عبيدة
    الناطق باسم كتائب القسام "أبو عبيدة"

    وطن – تلعب لغة الجسد دوراً مهماً في التواصل البشري وتعكس المشاعر والأفكار والمواقف، وفي خطابات مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي أو المقاومة الفلسطينية في غزة بدت واضحة الثقة والقوة التي تعكس لغة الناطق باسم كتائب القسام “أبو عبيدة” الذي أطل في آخر خطاباته مشمراً عن ساعديه، بينما تظهر خطابات نتنياهو مدى قلقه وتوتره واهتزاز الثقة لديه بعد هجمات حماس الأخيرة.

    وفي آخر خطاباته ظهر “أبو عبيدة“: ببزته العسكرية التي عكست معاني القوة في وقت له رمزيته، وهو ما يشير إلى قدرة المقاومة على إدارة المشهد الإعلامي إلى جانب أدائها في ميادين القتال ضد العدو المحتل.

    وحافظ الناطق باسم كتائب القسام، على المظهر الذي يتوقعه منه أنصار المقاومة، فكانت نبرته مليئة بالتحدي والتهوين من الخصم وهو في علم النفس وحسبما نقلته “الجزيرة نت” عن الخبير في لغة الجسد حسام شاكر، يترك أثرا سلبيا في المجتمع الإسرائيلي الذي يراقب قادته وهم يتنابزون ويتلاومون.

    ثقة وقوة المقاومة مقابل هشاشة الاحتلال

    وفي المقابل كانت ملامح الجسد لدى مسؤولي الاحتلال مثل رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، تعكس الخوف والتردد والتوتر والضغط الذي شكلته المقاومة ضده.

    وبدا واضحاً أن قوى الاحتلال ليس لها هدف واضح من مواصلة العدوان على غزة، بحسب ما أكده العديد من الساسة والمراقبين.

    وظهر نتنياهو بلباس أسود، وبدا عليه أثر السهر والقلق، وبدا واضحاً أن وراء كل كلمة يقولها وقائع السابع من أكتوبر التي حطمت فيها المقاومة الفلسطينية القواعد والقلاع والحصون، وأثخنت قتلا في الجنود والضباط، ثم أسرت منهم ما يربو على المائتين.

    نظرات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي كانت مثيرة للسخرية، إذ تجده يلتفت يسارا ويمينا، ويحك رأسه ويلمس ظهره.

    كما ظهر نتنياهو وهو يصدر حركات جسدية تعكس أنه يعيش هشاشة واضطرابا، وفق ما نقلته الجزيرة نت عن الخبير في لغة الجسد حسام شاكر.

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    نتنياهو لا يشعر بما يتلفظ!

    ويبدو أن نتنياهو لا يشعر بما يتلفظ فالتوافق التعبيري بالنسبة لبدنه وحركات جسده كأنه كان في حركات استعراضية شكلية، ويلاحظ عليه كيف كان منهكا، وظهر بوجه ممتقع، ولا يأخذ قسطا كافيا من النوم.

    كما بدا رئيس وزراء الاحتلال من تحريك بدنه بشكل مختلف عن المعهود، أنه يعيش أزمته السياسية بدل أن يبدو في المظهر اللائق بزعيم يقود حرباً.

    وهذه الاضطرابات لا يمكن فصلها عن التغريدة المتعجلة التي لام فيها نتنياهو قادة الجيش بشكل انتهازي “وهو سلوك مناف للمسؤولية بالنسبة لمسؤول يقود حرباً”.

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