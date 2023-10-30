لتجميل وجه الإمارات القبيح.. عبدالخالق عبدالله ينشر رسالة مزعومة من فلسطيني

وطن – بالتزامن مع انطلاق حملة واسعة لمقاطعة الإمارات ومنتجاتها لموقفها الذي وصف بالمخزي من القضية الفلسطينية، شارك الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبدالله، رسالة زعم أنها لفلسطيني من الضفة يشكر فيها الإمارات، في محاولة من الرجل المقرب من محمد بن زايد لتجميل الوجه القبيح لأبوظبي ووقف سيل الانتقادات للنظام الإماراتي.

وجاء في الرسالة المزعومة التي نشرها عبدالخالق عبدالله، عبر حسابه بموقع (إكس): “الإمارات تتعرض لهجوم شرس من أرقام وحسابات وهمية”.

وذكرت الرسالة المزعومة: “نحن كفلسطينين لم نصدق هذه الدعاية اللعينة التي تتهم الامارات اتهامات باطلة اتجاه شعبنا والحرب الاخيرة”.

وأضافت الرسالة التي زعم عبد الخالق أنها من الضفة الغربية: “نحن كشعب فلسطين نعيش بالداخل الفلسطيني … شاهدنا موقف الإمارات الدولي اتجاه قضيتنا العادلة”.

رسالة الى شعب #الإمارات من اهلنا الكرام في فلسطين. نبادلهم المحبة والمعزة. pic.twitter.com/T2mjSoksfn — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) October 30, 2023

رد المتابعين يحرج عبدالخالق عبدالله

ورد المتابعون على الأكاديمي الإماراتي بتغريدات وتعليقات تفند تلك الأكاذيب التي تسعى لتجميل وجه أبوظبي القبيح.

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ومنهم الكاتب والإعلامي الفلسطيني، رئيس تحرير صحيفة (وطن) نظام المهداوي الذي كتب: “وصلت بكم الحال ان تكتبوا خربوشة وتضع أنها من أهل فلسطين الكرام”.

وذكر المهداوي: “لا يوجد فلسطيني لا يعرف خسة وصهينة الإمارات. ثم أين الخير هذا ولم تدخل أي مساعدات لغزة بعد. والله لتتسولون رضا الفلسطينيين بعد خيانتكم ولن نسامحكم ولا نسامح أي يد امتدت تصافح وتساعد وتستثمر عند الصهاينة”.

وكتب معلق آخر: “فاتك القطار .. شعوب العالم ليسوا بهائم .. أعزهم الله فالكل آتاه الله بصر وبصيرة بفضل الله”.

ومن التعليقات ما كتبه عبدالكريم: “طبعا شاهدنا الرقص مع الاسرائيليين ورفع الاعلام الإسرائيلية والتفوه بالفاظ الحب والغرام”.

وذكر حساب يحمل اسم “ليث العرب” في تعليقه على رسالة عبدالخالق عبدالله المزعومة: “لا أعتقد فلسطينيا يمكن ان يكتب هذا الكلام الا اذا كان ذيلا لعباس”.