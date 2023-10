القاهرة تحجب رسميا موقع مدى مصر وتحيل مسؤوليه للنيابة بسبب تغطية الحرب على غزة (تفاصيل)

وطن- أحيل مسؤولو موقع “مدى مصر” الإخباري المصري المستقل إلى النيابة العامة في البلاد، وتم حجب موقعه الإلكتروني لمدة ستة أشهر، بسبب تغطية الموقع للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، اتخاذ إجراءات ضد موقع مدى مصر بزعم “ممارسة أنشطة إعلامية دون ترخيص ونشر أخبار كاذبة دون التأكد من مصادرها”.

وحضرت لينا عطا الله رئيسة تحرير مدى مصر، جلسة استماع مع الهيئة المنظمة للإعلام الحكومي، بشأن تغطية الموقع للحرب الإسرائيلية على غزة.

🔴 BREAKING: State media regulator refers Mada Masr to public prosecutor, blocks website for 6 months

Mada Masr will be referred to the Public Prosecution and its website will be blocked for six months for “practicing media activities without a license” and “publishing false… pic.twitter.com/VTmolEXf1o

— Mada Masr مدى مصر (@MadaMasr) October 29, 2023