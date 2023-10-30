القاهرة تحجب رسميا موقع مدى مصر وتحيل مسؤوليه للنيابة بسبب تغطية الحرب على غزة (تفاصيل)

وطن- أحيل مسؤولو موقع “مدى مصر” الإخباري المصري المستقل إلى النيابة العامة في البلاد، وتم حجب موقعه الإلكتروني لمدة ستة أشهر، بسبب تغطية الموقع للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، اتخاذ إجراءات ضد موقع مدى مصر بزعم “ممارسة أنشطة إعلامية دون ترخيص ونشر أخبار كاذبة دون التأكد من مصادرها”.

وحضرت لينا عطا الله رئيسة تحرير مدى مصر، جلسة استماع مع الهيئة المنظمة للإعلام الحكومي، بشأن تغطية الموقع للحرب الإسرائيلية على غزة.

🔴 BREAKING: State media regulator refers Mada Masr to public prosecutor, blocks website for 6 months Mada Masr will be referred to the Public Prosecution and its website will be blocked for six months for “practicing media activities without a license” and “publishing false… pic.twitter.com/VTmolEXf1o — Mada Masr مدى مصر (@MadaMasr) October 29, 2023

ولفتت الهيئة التنظيمية، الانتباه إلى تغطية مدى مصر للحرب على غزة، بما في ذلك تقرير صدر في 11 أكتوبر/تشرين الأول ناقش إمكانية قبول مصر لعدد من الفلسطينيين المهجرين إلى مصر.

وبحسب هذا التقرير، بدأت السلطات المصرية بالفعل الاستعدادات اللوجستية لنصب الخيام في مدينتي الشيخ زويد ورفح في سيناء في حالة حدوث نزوح جماعي للفلسطينيين.

وأضاف تقرير مدى مصر، نقلاً عن مصادر حكومية، أنه لن يُسمح للفلسطينيين بدخول العريش، أكبر مدينة في شبه جزيرة سيناء، وسيضطرون إلى البقاء داخل منطقة عازلة يبلغ طولها 14 كيلومترًا.

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في حين وصفت الهيئة، تغطية مدى مصر بأنها تعتمد على مصادر وهمية مجهولة، وتتعارض مع أخلاق الشرف الصحفي والمهنية والمصداقية، على حد قولها.

وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق أنها تلقت شكاوى حول تحريض مدى مصر على “الإضرار بالأمن القومي” من خلال تغطيتها للقصف الإسرائيلي على غزة.

تضييق مستمر على مدى مصر

ولطالما استهدفت السلطات المصرية موقع “مدى مصر”. ففي أواخر عام 2019، داهمت الشرطة مكتب الموقع في القاهرة واعتقلت ثلاثة صحفيين، من بينهم عطا الله، التي تم احتجازها لفترة وجيزة مرة أخرى في مايو 2020.

وفي سبتمبر 2022، تم استجواب عطا الله وثلاثة صحفيين من مدى مصر من قبل ضباط بزعم “نشر معلومات كاذبة”.

وتم استدعاؤهم بعد عشرات الشكاوى من أعضاء حزب مستقبل وطن الموالي للحكومة، وهو أكبر حزب في البرلمان، بسبب مقال نشر في 31 أغسطس/آب 2022 اتهمهم فيه بارتكاب “مخالفات مالية خطيرة” من شأنها أن تؤدي إلى خروجهم من البرلمان.

ووجهت إلى الصحفيين تهم السب والقذف، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتحرش بأعضاء الحزب، ونشر أخبار كاذبة بقصد تكدير السلم العام والإضرار بالمصلحة العامة.

آخر معقل للصحافة الحرة في مصر

ويوصف “مدى مصر” بأنه آخر معقل للصحافة الحرة في مصر، وقد نشر تقارير وتحقيقات تنتقد الحكومة المصرية.

وكما هو الحال مع المئات من وسائل الإعلام، فإن الموقع محظور داخل مصر ولا يمكن الوصول إليه إلا من خلال VPN.

وفي عام 2021، احتلت مصر المركز الثالث في قائمة أسوأ سجاني الصحفيين، حيث يوجد 25 صحفيا في السجون، وفقا للجنة حماية الصحفيين.