الفلسطيني مشروع شهيد.. لقطات للتاريخ توثّق حجم صمود مواطني غزة أمام مجازر الاحتلال

وطن- بصمود وشموخ، تحدثت مسنة فلسطينية عن المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، خلال الحرب التي تستمر لليوم الـ24 على التوالي.

وبينما كانت السيدة في أحد المستشفيات بعد استشهاد عدد من أفراد أسرتها، قالت المسنة الفلسطينية: “لو ماتوا منا آلاف الشهداء ما يهمنا.. شهداؤنا في الجنة وقتلاهم في النار”.

وسئلت السيدة المسنة عن معنويات الفلسطينيين في ظل هذه الحرب المروعة، فردت: “معنوياتنا 100%.. صامدين صامدين صامدين”.

" ولو ماتو منا ألاف الشهداء ما بيهمنا " كلمات مؤثرة من مسنة ردا على المجازر التي يتعرض لها قطاع غزة #حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/dOnQrbmXkY — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) October 29, 2023

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فتاة تودع كل عائلتها بشموخ

وفي مشهد لا يقل شموخا وصمودا، وقفت فتاة فلسطينية أمام جثامين أفراد عائلتها الذين استشهدوا، وهي تقول: “الحمد لله حمدا طيبا بعد هذا العناء.. هؤلاء الشهداء اصطفاهم الله عز وجل، ورغم الأحزان والآلام نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، والحمد لله على كتبه الله وقدر لنا”.

وأضافت: “نحن صابرون وصامدون رغم كل هذا.. رغم استشهاد كل عائلتي.. إن شاء الله في الجنة والفردوس الأعلى.. ونحن شهداء وراءهم ونضحي بأنفسنا ومالنا”.

وتابعت: “رحمكم الله يا عائلتي وجعلنا بعدما شهداء من الصابرين والساكنين الفردوس الأعلى .. نحن صابرون ولاحقون بكم”.

فقدت جميع أفراد عائلتها في مجزرة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة… استمعوا لكلماتها pic.twitter.com/7h2EfUPNLT — رضوان الأخرس (@rdooan) October 29, 2023

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24 يوما من الحرب على غزة

ودخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، لليوم الـ24، فيما تستمر الغارات الإسرائيلية على القطاع بشكل مكثف، وسط زيادة مهولة في حصيلة الشهداء والجرحى.

وأسفرت المجازر الإسرائيلية عن ارتقاء 8005 شهداء، بينهم 3342 طفلا و2062 سيدة و460 مسنا، إضافة إلى ما يقارب 20 ألف جريح، وفقا لوزارة الصحة في غزة.

جرائم حرب إسرائيلية

وكانت الأمم المتحدة، قد عبرت عن قلقها من أن جرائم حرب قد تكون ترتكب في حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت الناطقة باسم المفوضية رافينا شمداساني، في مؤتمر صحافي في جنيف: “نحن قلقون من أن تكون هناك جرائم حرب ترتكب، نحن قلقون حيال العقاب الجماعي لأهالي غزة رداً على هجمات حماس الوحشية التي ترقى أيضاً إلى جرائم حرب”.