“العربية” تُفبرك خبر توغل دبابات الاحتلال في غزة.. ونشطاء: “قناة العبرية”

وطن – كشفت منصة “إيكاد” المتخصصة بالتحقق من الأخبار والمصادر المفتوحة، عن عملية فبركة للحقائق قامت بها قناة “العربية” السعودية، حيث زعمت وصول دبابات الاحتلال إلى وسط قطاع غزة في عملية توغل بري.

ولعبت قناة “العربية” دوراً مشبوهاً في تشويه الحقائق وتبني روايات الاحتلال الإسرائيلي فيما يجري على الأرض، برؤية غير حيادية تتماشى مع سياسة المملكة بقيادة محمد بن سلمان، وصمتها المريب حيال المذبحة التي يتعرض لها الفلسطينيون في قطاع غزة منذ أسابيع.

“العربية” تروج للاحتلال وتنشر أكاذيب

وكانت القناة التي يصر الكثير من النشطاء على تسميتها بـ “العبرية” قد زعمت نقلاً عن مراسلها بتاريخ الاثنين 30-10- 2023 أن الدبابات الإسرائيلية تتمركز في وسط قطاع غزة.

ليتبين أن الخبر مفبرك وأن دبابات الاحتلال لم تصل لوسط غزة كما زعمت “العربية”، ولدى بحث “إيكاد” في المعلومات المتوفرة حول التوغل البري الذي وقع صباح 30 أكتوبر، وجدت مقطع فيديو وثق لحظة استهداف آلية الاحتلال لسيارة مدنية في غزة.

وبتحليل معالم الفيديو الجغرافية مثل مفترق الطرق وطبيعة المنازل الزراعية المحيطة به، تبين أن الاستهداف وقع في شارع صلاح الدين جنوب مدينة غزة وتحديداً شمال مفترق “نتساريم”.

وأضاف المصدر أنه بتحليل المنطقة المحيطة بموقع الاستهداف والطريق الذي سلكته آلية الاحتلال تبين أنها توغلت من شرق قطاع غزة عبر منطقة “جحر الديك”ووصلت لقرابة 3 كم فقط داخل المدينة.

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ونقلت “إيكاد” في تقريرها عن شهود و نشطاء فلسطينيين أن تلك المنطقة صناعية وزراعية وبعيدة عن العمران السكني.

في اليوم 24 من عدوان الاحتلال على قطاع غزة، رصد صحفيون توغل دبابات للاحتلال في شارع صلاح الدين وإطلاقها النار على سيارة ما أدى لاستشهاد 3 مدنيين.. المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أعلن أن المقاومة أجبرت قوات الاحتلال المتوغلة على التراجع..

وكان هذا ما حصل حسب أحد شهود العيان: pic.twitter.com/NR8JDNAIFk — AJ+ عربي (@ajplusarabi) October 30, 2023

أجبرت على التراجع

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن تقدم الدبابة لم يتم داخل الأحياء السكنية في قطاع غزة، وأن المقاومة تصدت للدبابة وأجبرتها على التراجع.

في اليوم 24 من عدوان الاحتلال على قطاع غزة، رصد صحفيون توغل دبابات للاحتلال في شارع صلاح الدين وإطلاقها النار على سيارة ما أدى لاستشهاد 3 مدنيين.. المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أعلن أن المقاومة أجبرت قوات الاحتلال المتوغلة على التراجع..

وكان هذا ما حصل حسب أحد شهود العيان: pic.twitter.com/NR8JDNAIFk — AJ+ عربي (@ajplusarabi) October 30, 2023

وقال المكتب في تصريح صحفي نشر على حسابه في “فيسبوك” إن هذه الآليات قامت باستهداف سيارتين مدنيتين على شارع صلاح الدين، وإحداث تجريف في الشارع قبل أن تجبرها المقاومة على التراجع.

وأضاف أنه لا يوجد حاليا أي تواجد لآليات جيش الاحتلال على شارع صلاح الدين، وعادت حركة المواطنين لطبيعتها عليه.

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وتابع أن “ما جرى يظهر أن جيش الاحتلال لا يستطيع التواجد في أي منطقة داخل قطاع غزة تحت ضربات المقاومة، حتى لو كانت منطقة زراعية مفتوحة كالتي توغل بها صباحا تحت القصف الكثيف والأحزمة النارية، وواضح أنه يحاول رسم صورة غير حقيقية لتواجد جنوده بمناطق داخل القطاع.”