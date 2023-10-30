“اقتلوهم”.. موسى أبو مرزوق يصدم مذيع الجزيرة بموقف زعماء عرب من العدوان على غزة (شاهد)

وطن- صدم عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، موسى أبو مرزوق، مذيع قناة “الجزيرة” أحمد طه، بعد كشفه أن قيادات عربية طالبت الغرب بقتل حركة حماس والخلاص منها.

وخلال استضافته عبر قناة “الجزيرة مباشر” فجر موسى أبو مرزوق ما يدور في الكواليس من قبل بعض الزعماء العرب خاصة السلطة الفلسطينية، وموقفهم الغير معلن من العدوان على قطاع غزة.

وقال “أبو مرزوق” أن قادة عرب قالوا للدول الغربية “اقتلوهم”، في إشارة لحركة حماس في قطاع غزة، موضحا ان هناك أيضا قذائف تقصف بها المقاومة تنطلق من بلاد عربية.

"اقتلوهم".. قيادي حمـ.ـاس يصدم أحمد طه بحديثه عن موقف بعض الدول العربية من العدوان على #غزة#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/4MADlojfxM — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 30, 2023

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وكان الدبلوماسي الأمريكي السابق دينيس روس قد فضح في مقال له في صحيفة “نيويورك تايمز” قادة عرب لم يسمهم طالبوا سرا بالقضاء على حركة حماس، مؤكدا بأن هذا لامر ليس رغبة إسرائيل والولايات المتحدة فقط.

قادة عرب يريدون تدمير حماس

وقال “روس” في مقاله: “إسرائيل ليست الوحيدة التي تعتقد أن عليها هزيمة حماس” مضيفا “خلال الأسبوعين الماضيين، عندما تحدثت مع مسؤولين عرب في أنحاء مختلفة من المنطقة أعرفهم منذ فترة طويلة، قال لي كل واحد منهم إنه لا بد من تدمير حماس في غزة”.

ونقل عنهم أنه “إذا اعتبرت حماس منتصرة، فإن ذلك سيضفي الشرعية على أيديولوجية الرفض التي تتبناها الجماعة، ويعطي نفوذا وزخما لإيران والمتعاونين معها، ويضع حكوماتهم في موقف دفاعي”.

وشرح بأن أولئك الزعماء العرب الذين تحدثوا إليه صرحوا له بموقفهم “على انفراد” بينما مواقفهم العلنية على خلاف ذلك، لأنهم يدركون أنه مع استمرار انتقام إسرائيل وتزايد الخسائر والمعاناة الفلسطينية، فإن مواطنيهم سوف يغضبون.

وتابع: لذا فأولئك الزعماء يحتاجون إلى أن يُنظر إليهم على أنهم يدافعون عن الفلسطينيين، على الأقل خطابيا.