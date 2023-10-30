أول تعليق من حماس على توغل دبابات الاحتلال بشارع صلاح الدين في غزة.. ما طبيعة المنطقة ومصير الاشتباك؟

وطن- أكد حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أدخل عدة دبابات إلى شارع صلاح الدين في قطاع غزة، مؤكدا أن المقاومة لن تتوقف عن التصدي لها.

وقال في تصريحات متلفزة لقناة الجزيرة، إن جيش الاحتلال أدخل الدبابات في منطقة تم حرقها نهائيا عبر قصف مكثف بصواريخ غير معهودة.

وأضاف أن المنطقة التي وصلت إليها دبابات الاحتلال هي منطقة رخوة، وتم تهجير سكانها بشكل كامل، موضحا أن الاحتلال لديه آلة عسكرية كبيرة بدعم أمريكي، وبالتالي فهو قادر على الوصول لهذه المناطق.

ولفت إلى أن جيش الاحتلال أحرق كل المناطق المتاخمة لغزة من ثم أدخل هذه الدبابات التي وصلت بالفعل إلى شارع صلاح الدين.

#شاهد.. دبابات إسرائيلية تصل طريق صلاح الدين بغزة، وتطلق قذائفها المدفعية تجاه سيارات المدنيين pic.twitter.com/yT2thxFCfC — عربي بوست (@arabic_post) October 30, 2023

وشدد قاسم، على أن المقاومة تفقف بالمرصاد، وأنها ليس لديها إلا خيار واحد وهو التصدي للتوغلات البرية المحدودة.

ولفت إلى أن المقاومة الفلسطينية تواصل التصدي، وقادرة على التحكم في مجريات المحركة ولن يحقق الاحتلال أهدافه.

وأوضح قاسم أن المقاومة لديها قدرات للتعامل مع أي سيناريوهات، وتستهدف الدبابات المتوغلة في صلاح الدين، مؤكدا الحاجة لتسخين الجبهات في كل أراضي فلسطين المحتلة.

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دبابات الاحتلال تتوغل في غزة

وكانت هذه التصريحات هي التعليق الأول من حركة حماس، بعدما قطعت دبابات الاحتلال شارع صلاح الدين جنوب شرق مدينة غزة، بعد أن توغلت فجرا إلى منطقة مكشوفة تفصل غزة عن المحافظة الوسطى.

وعمدت دبابات الاحتلال إلى استهدف كل من يتحرك على الطريق الذي يعد أحد الشوارع الرئيسية، وقصفت سيارة مدنية كانت تسير جنوبا ما أدى إلى إصابة واستشهاد من كانوا بداخلها.

#لقطات | نشر المصور يوسف الصيفي مقطعًا يظهر تواجد دبابة للاحتلال في شارع صلاح الدين ويظهر في المقطع دبابة وهي تطلق قذيفة على سيارة كانت موجودة في المنطقة بعدما كانت تحاول الهرب منها#فيديو #إيكاد pic.twitter.com/Y0G0ieiEPc — Eekad – إيكاد (@EekadFacts) October 30, 2023

يأتي هذا فيما قال مراسل قناة الجزيرة، إن عناصر المقاومة استهدفت دبابات إسرائيلية توغلت في شارع صلاح الدين، وسط اندلاع اشتباكات عنيفة.

يُشار إلى أن هذه المنطقة التي توغلت فيها دبابات الاحتلال كان الاحتلال يقيم عليها مستوطنة نتساريم جنوب حي الزيتون، قبل أن ينسحب منها عام 2005، وتعد من المناطق الفارغة التي يغلب عليها الطابع الزراعي، مع انتشار خفيف للمباني السكنية.