أسيرات إسرائيليات لدى القسام يهاجمنَ نتنياهو: “أنت تقتلنا” (فيديو)

وطن – نشرت كتائب القسام مقطعاً مصوراً لأسيرات إسرائيليات في غزة يهاجمن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ويتهمنَه بعدم المبالاة، عبر استمرار إطلاق النار في القطاع الفلسطيني المحاصر وتجاهل مصير عشرات الأسرى والأسيرات لدى المقاومة الفلسطينية.

وظهر في الفيديو 3 أسيرات إسرائيليات لدى القسام تتوسطهن امرأة بدا أنها المتحدثة باسمهنّ، وتقول في الفيديو الذي رصدته وطن: “بنيامين نتنياهو نحن أسرى لدى حماس منذ 23 يوماً وبالأمس كان هناك مؤتمر صحفي مع أهالي المختطفين”.

كما أضافت: “نحن نعلم أنه كان من المفترض أن يكون هناك وقف لإطلاق النار، وكان من المفترض أن تطلقوا سراحنا جميعاً، وَوعدتم بإطلاق سراحنا جميعاً”.

أسيرات إسرائيليات لدى القسام يهاجمن نتنياهو: “أنت تقتلنا”

وهاجمت الأسيرة الإسرائيلية رئيس الوزراء التابع للاحتلال بنيامين نتنياهو قائلة: “نحن نعاني من فشلك السياسي والأمني والعسكري، بسبب الفشل الذي تسببت به في السابع من أكتوبر”.

كما أكملت عما جرى في 7 أكتوبر: “نحن ندفع الضرائب لدولة إسرائيل ولكن لم نرى أحد يدافع عنا (يوم عملية طوفان الأقصى) لم يكن هناك جيش ولم يأت أحد”.

وأردفت الأسيرة لدى القسام في الفيديو الذي نشرته المقاومة الفلسطينية عبر معرفاتها: “نحن مواطنون أسرى موجودون في ظل “لا شروط”. أنت تقتلنا، هل تريد أن تقتلنا كلنا؟ أنت تريد من الجيش أن يقتلنا، ألا يكفي أنك ذبحت الجميع؟”.

كما تابعت المستوطنة الإسرائيلية في خطابها لنتنياهو: “هناك مواطنين إسرائيليين قتلوا، أطلق سراحنا الآن، أطلق سراح مواطنيهم وأسراهم الآن (تقصد الفلسطينيين)”.

#عاجل| #كتائب_االقسام تبث فيديو لأسيرة إسـ ـرائيلية غاضبة من #نتنياهو: "أعيدونا الآن الآن .. نتنياهو فشل سياسياً وعسكرياً، ونحن نطالبه بإعادة كل الأسرى فوراً، وأول أمس كان هناك مباحثات حول وقف النار والإفراج عن الجميع ولكن نتنياهو تراجع".

الفيديو في تلغرام:… pic.twitter.com/e0oQzPWFb9 — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) October 30, 2023

غضب الأسيرات من الاحتلال

وكررت الأسيرة التي ظهرت بجانب الإسرائيليات لدى القسام مخاطبة نتنياهو بصوت عالي: “أطلق سراحنا، أطلق سراح الجميع، نحن نستحق أن نعود لعائلاتنا، الآن الآن الآن”.

وكان الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة قد ذكر في أبرز فيديوهاته وبياناته عن الأسرى بأن: “العدد الكبير من أسرى العدو لدى المقاومة ثمنه تبييض كافة السجون من كافة الأسرى”.

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كما أظهرت مقاطع مصورة كيف أيدت عائلات الأسرى فكرة إنجاز صفقة تبييض كافة السجون مقابل إطلاق سراح الجميع، لكن نتنياهو يصر على الحلول العسكرية دون مبالاة بمصير الأسرى في غزة.

“الجميع مقابل الجميع”.. شعار رفعه أبو عبيدة وأيّده أهالي الأسرى الإسرائيليين!

pic.twitter.com/p98QfRYmNE — Dr.Sam Youssef Ph.D.,M.Sc.,DPT. (@drhossamsamy65) October 29, 2023

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي قصف قطاع غزة المحاصر بشكل عشوائي ووحشي دون تفرقة بين مدنيين وعسكريين دون أن يبالي بأسيراته الإسرائيليات أو أسراه لدى القسام.

وحتى بعد أن دعا السكان للانتقال إلى جنوب القطاع الفلسطيني استهدف تلك المناطق ما تسبب بسقوط مئات الشهداء والجرحى.

لكن قوات الاحتلال على الأرض تتكبد خسائر فادحة عبر محاولات توغل بري فاشلة تصدها كتائب القسام وتجبر القوات الإسرائيلية المدججة بمختلف أنواع الأسلحة على التراجع والانسحاب من مناطق مختلفة بعد محاولة اقتحامها دون أن تنجح في ذلك.