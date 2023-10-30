أحمد الجارلله يشتت الانتباه حول فضيحته مع العاهرات في فنادق دبي بالتطاول على المقاومة (شاهد)

وطن- في محاولة منه لإلهاء متابعيه عن فضيحته مع العاهرات في أحد فنادق دبي، لم يجد الكاتب الكويتي المتصهين أحمد الجارلله شيئا يثير الجدل سوى مهاجمة قادة حركة حماس وترويج الشائعات حولهم بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المستمر منذ 23 يوما.

وفي إساءة متعمدة وتقليل من انجازات المقاومة، نشر “الجارلله” صورة لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج خالد مشعل وهو يمارس الرياضة وعلق عليها بالقول:”قريباً سيصحوا أهل غزة بل سيصحوا شعب فلسطين ويسأل ماذا حدث سيقال لهم أن هناك أربعة من بشر القضية الفلسطينية أطلقوا “شوية مسيرات” على إسرائيل في زعمهم أن تظهر القضية الفلسطينية على مسرح الاحداث العالمية دون أن يحسبوا حسابات موازين القوة بينهم وبين عدوهم “.

قريباً سيصحوا أهل #غزة بل سيصحوا شعب #فلسطين ويسأل ماذا حدث سيقال لهم أن هناك أربعة من بشر القضية الفلسطينية أطلقوا "شوية مسيرات" على #إسرائيل في زعمهم أن تظهر #القضية_الفلسطينية على مسرح الاحداث العالمية دون أن يحسبوا حسابات موازين القوة بينهم وبين عدوهم .. قائد ثورة الفيتنام… pic.twitter.com/rrIUlKltLJ — أحمد الجارالله (@Ahmadaljaralah) October 28, 2023

وأضاف قائلا:”قائد ثورة الفيتنام العسكري جياب قال لثوار العرب الثورة والثروة لا يلتقيان ..الثورة التي لايقودها الوعي تتحول إلى إرهاب والثورة التي يغدق عليها المال يتحول قادتها إلى لصوص الذي يدعى ثورة التحرر ويسكن بقصر ويأكل أشهى الاطعمه فهو تمبل مرتاح … هذا هو حال قادة حماس !!”.

تفطن المغردين وردهم عليه

وعلى الرغم من محاولته لفت أنظار المتابعين لشتمه على تطاوله على المقاومة وقادتها ومحاولته الإساءة إلى سمعتها، إلا أن الكثير من المغردين أعادوا تذكيره بفضيحة فنادق دبي.

وفي هذا السياق، قال الناشط اليمني عادل الحوسني متسائلا:” أيش قصتك في دبي !!!”.

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أما المغرد أحمد الحرازي فرد عليه بالقول:” ماذا قلت لعيالك عن الفيديوهات إياها؟ سيبك من الأحرار وحذ هي المعلومة ع الطاير فرق بين من يقضي الليل مرابط وبين من يقضيه مُراقص”.

ماذا قلت لعيالك عن الفيديوهات إياها؟

سيبك من الأحرار

وحذ هي المعلومة ع الطاير فرق بين من يقضي الليل مرابط وبين من يقضيه مُراقص — A. Al-Harazi (@A1Alharazi) October 29, 2023

أما المغردة بلقيس الحريزي فذكرته بتهديدات حمد المزروعي التي سبق وأن أكد على امتلاك الإمارات لفيديوهات “مشينة” لعدد من الكتاب والإعلاميين الموالين إجباريا لها.

وقال “بو تميم”:” ترانا مانسينا. بنرجع بنزل مقطع السهره مره ثانية”.

من جانبه قال خالد عوض العنزي ردا على مزاعم “الجارالله”:” احمد انت تنتقد حماس ؟ الي وصلت العمق الاسرائيلي ؟ الي اجتمعت عليها جيوش العالم العظمى وماقدرت عليهم ؟ خلك على الفنادق ابرك لك”.

احمد انت تنتقد حماس ؟ الي وصلت العمق الاسرائيلي ؟ الي اجتمعت عليها جيوش العالم العظمى وماقدرت عليهم ؟ خلك على الفنادق ابرك لك — خالد عوض العنزي (@aleneziiKhalid) October 29, 2023

فيديو مسرب لـ أحمد الجارلله مع عاهرات

ويأتي هجوم أحمد الجارلله على حركة حماس وقيادتها بعد أيام قليلية من تداول فيديو مسرب لاحد في أحد فنادق دبي مع مجموعة من العاهرات.

وظهر أحمد الجارلله محاطا بمجموعة من الفتيات ظهرت وهن يجلسن في حضنه ومن على جانبيه، وهو يدخن “الأرجيلة” ويتبادل القبلات معهن واحدة تلو الأخرى.