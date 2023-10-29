يُحاولون منع تضامنهم مع فلسطين.. هذا ما فعله رجال الأمن المغربي مع جماهير الترجي التونسي (شاهد)

وطن- صادر رجال الأمن المغربي كافة الأعلام الفلسطينية والكوفية السمراء من مشجعي الترجي التونسي في موقف مذل ومخجل لمنع الجماهير من التعبير عن تضامنها مع فلسطين، إثر الحرب الإسرائيلية الأعنف على قطاع غزة لليوم ال22 على التوالي.

ونشر النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لقيام رجال الأمن المغربي بمصادر كافة الأعلام الفلسطينية والكوفية عند دخولهم ملعب “مركب محمد الخامس” بالدار البيضاء، من خلال تفتيش حقائبهم وأمتعتهم في موقف مذل داخل بلد عربي طبعت حكومته مع الاحتلال الإسرائيلي.

جماهير الترجي التونسي

وسبق وأن تضامنت جماهير الترجي التونسي مع فلسطين خلال مبارياتها الماضية، من خلال رفع تيفو بصورة المثلم أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب عز الدين القسام والشهيد التونسي المهندس محمد الزواري الذي اغتاله الموساد في عام 2016 في مدينة صفاقس التونسية.

كما وعبرت العديد من الأندية العربية والأوروبية تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني، من خلال رفع الأعلام الفلسطينية واللافتات والهتافات التي هزت أرجاء ملاعبهم، إثر حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق المدنيين من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في حربه المستمرة على قطاع غزة.

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مباراة الترجي التونسي ضد الوداد المغربي

وفي سياق آخر، تغلب صاحب الأرض الوداد البيضاوي على الضيف الترجي التونسي، الأحد، بهدف نظيف دون مقابل، في منافسات ذهاب دور النصف النهائي من بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم.

وسجل هدف الفوز لصالح فريق الوداد المغربي عند الدقيقة ال58 عن طريق اللاعب هشام بوصيفان.

وسيلقي الترجي التونسي نظيره الوداد المغربي على ميدانه، الأربعاء، في الأول من شهر نوفمبر القادم، لتحديد هوية الفريق المتأهل منهما إلى نهائي بطولة الدوري الأفريقي.