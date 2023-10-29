محمد رمضان لـ قناة إسرائيلية: “أبو عبيدة اسمي في العمل القادم” (فيديو)

وطن – خرج الفنان المصري محمد رمضان بفيديو جديد تحدث فيه عن طلب إسرائيلي بمقاطعة أعماله، بعد حثه العرب على الاتحاد ومساندة غزة وقال ردا على ذلك إن ” اسم شخصيته في العمل المقبل ستكون أبو عبيدة” في إشارة لاسم المتحدث باسم كتائب القسام.

وقال محمد رمضان في مقطع مصور انتشر عبر منصة إكس: “القناة 10 الإسرائيلية تطالب الشعب الإسرائيلي بمقاطعة أعمالي، لبثي فيديو يحث العرب على الاتحاد والدفاع عن إخوتنا ونسائنا وأطفالنا ودمنا في غزة”.

"اسمي في العمل القادم أبوعبيدة".. الممثل محمد رمضان يرد على طلب التلفزيون الإسرائيلي بمقاطعة أعماله بسبب حثه العرب على الاتحاد ومساندة غزة pic.twitter.com/sieK83dXnQ — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) October 28, 2023

وأضاف الممثل المصري ذائع الصيت: “تخبرهم أن لا يشاهدوا مسلسلاته (رمضان) مرة أخرى لأن هذا رجل يدافع عن إخوته في فلسطين”.

رسالة محمد رمضان للقناة الإسرائيلية

وتابع محمد رمضان مخاطباً القناة العاشرة الإسرائيلية: “أنا أقول لهم إن هذا أقل واجب أفعله تجاه إخوتي والواجب الثاني الذي سأقوم به من أجلكم أنتم”.

وأكمل: “هذه رسالة للقناة الـ 10 الإسرائيلية اسم شخصيتي في المسلسل القادم إن شاء الله سيكون أبو عبيدة”.

وقبل أيام شارك الممثل المصري محمد رمضان، مقطعاً مرئياً على حسابه في انستغرام عبر فيه عن غضبه من الأحداث في غزة وقدم تعازيه لأبنائها.

موجهاً حديثه لمتابعيه: “صوتك يجب أن يصل إلى حكومتك قل لحكومتك أخرجوا السلاح ودعونا نحارب”.

نشطاء: “لا تلوثوا اسم أبو عبيدة”

ودعا متابعون إلى عدم تلويث اسم أبو عبيدة من قبل رمضان ومنهم الطارق الذي قال: “أكثر شي أسعد قلبي وأثلج صدري … الردود التي تطالب بعدم تلويث أسم أبو عبيدة”.

وكتب حساب آخر يحمل اسم روزنة: “هذا الكائن لا يترك فكره إلا و يحب ان يتسلّق عليها ويطلع ب دور المُضطهد والمظلوم حتى في الواقع، ويتاجر بإسم بطل عشان مصالحه. كفايه وقاحه وتسلّق ونفاق”.

وذكر متابع آخر أن الأسماء قد تكون واحدة لكن الواقع غير التمثيل، وفق تغريدته على منصة إكس.

وكان لأحد المتابعين رأي آخر حول شخصية أبو عبيدة: “الله يخليك بلاش تلوث الاسم العظيم ده لأن مهما عملت محال هايكون هدفك من العمل نفس هدفه فالجميع بما فيهم العدو بيتمني رؤية وجه أبو عبيدة”.

وأردف: “الأكيد كثير من الناس مش طايفين يشوفوا وشك حتي العدو كمان ماعدش طايقك لأنك بصراحة فيك إلا أن تصحح قلبك”.

وقال عمر في تعليقه: “الدور ده صعب عليك جدا يا رمضان لأنه ببساطة أنت محتاج تسترجل و تكون رجل حر و دي أمور صعبه عليك . بلاش متاجرة بدم غزة يا أرتيست”.

وفي اليوم الـ23 من الحرب على غزة، أوقعت الغارات الإسرائيلية عشرات الشهداء في مناطق عدة بالقطاع المحاصر، لتتجاوز الحصيلة 8 آلاف شهيد، إضافة إلى ما يقرب من 20 ألف جريح، وفقا لوزارة الصحة في غزة.