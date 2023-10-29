رغم التشديدات الأمنية.. جماهير ليفربول ترفع الأعلام الفلسطينية في الآنفيلد تضامناً مع غزة (صور)

وطن- تمكنت جماهير ليفربول الإنجليزي مجدداً من رفع الأعلام الفلسطينية وارتداء بعض المشجعين الكوفية الفلسطينية داخل ملعب الآنفيلد، الأحد، رغم التشديدات خلال مباراة فريقها أمام نوتينغهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتداول النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يطلب فيه أحد رجال أمن ملعب الأنفيلد من عدم رفع العلم الفلسطيني من أحد المشجعين خلال مباراة ليفربول ونوتينغهام فورست، بعد صدور تعليمات من قبل إدارة النادي وملاكه الأمريكان.

جماهير ليفربول ترفع الأعلام الفلسطينية في الآنفيلد

وكانت دعوات من قبل جماهير ليفربول (الريدز)، قد خرجت في وقت سابق من أجل رفع تيفو لدعم فلسطين في مباراة فريقها أمام نوتينغهام فورست في منافسات الدوري الإنجليزي داخل ملعب الآنفيلد، إلا أن التشديدات الأمنية قد منعت ذلك.

ويتعرض أهل فلسطين بغزة لحرب إبادة جماعية وتطهير عرقي بحق سكان المدينة، من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم ال22 على التوالي.

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كما ووصلت إحصائية عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إلى أكثر من 8 ألاف شهيد فلسطين جلهم من الأطفال والنساء والشيوخ، ونحو 19 ألف جريح وفق ما ذكرته وزارة الصحة الفلسطينية حتى الآن.

مباراة ليفربول ضد نوتينغهام فورست

وحقق فريق ليفربول الفوز الثمين على منافسه نوتينغهام فورست بثلاثية نظيفة دون مقابل، في منافسات الأسبوع العاشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

كما وأحرز ثلاثية ليفربول داخل مرمى نوتينغهام فورست، اللاعب ديوغو جوتا في الدقيقة ال31 وداروين نونيز في الدقيقة ال35 ومحمد صلاح في الدقيقة ال77.

ورفع فريق ليفربول رصيده إلى 23 نقطة بهذا الفوز في المركز الرابع من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما تجمد رصيد الفريق المنافس نوتينغهام فورست عند 10 نقاط في المركز السادس عشر من جدول الترتيب لهذا الموسم.

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