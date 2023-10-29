داغستان.. متظاهرون يقتحمون مطارا بحثا عن إسرائيليين قادمين من تل أبيب (فيديو)

وطن – وثق مقطع فيديو متداول في منصات التواصل متظاهرين يقتحمون مطارا في داغستان، بعد أنباء هبوط طائرة بداخلها إسرائيليين ما أثار فوضى عارمة داخل المكان.

وأظهرت المشاهد أعداداً كبير من أبناء داغستان داخل مبنى مطار “محج قلعة الدولي” في داغستان، بحثاً عن إسرائيليين انتشرت أخبار عن قدومهم برحلة جوية من تل أبيب.

وفي مشهد مهيب أطلت الحشود داخل المبنى وهي تحمل علم فلسطين وتردد “الله أكبر.. فلسطين”، وتبحث في كل مكان عن الإسرائيليين القادمين من مناطق الاحتلال الإسرائيلي.

🚨🚨 عاجل 🚨🚨#داغستان 🚨 متظاهرون يقتحمون مطار محج قلعة ويهاجمون طائرة هبطت في المدرج وبداخلها مواطنين إسرائيليين… الحدث لا يزال مستمرا… pic.twitter.com/ZoGJONKyhD — رؤى لدراسات الحرب (@Roaastudies) October 29, 2023

أمن مطار محج قلعة يتدخل

وحاول أمن المطار منع الحشود من الدخول والبحث في غرف المبنى، لكن المناصرين لغزة كانوا مصرين على فتح الأبواب المغلقة.

وبحسب ما تم تداوله، فقد تدخل وزير السياحة الوطنية والشؤون الدينية في داغستان إنريك مسلموف لتهدئة الحشود في المطار.

مشاهد مماثلة من الشيشان

وفي مشاهد أخرى من الشيشان، ظهر عدد من المسلمين وهم يقتحمون مركبات بحثاً عن مسافرين إسرائيليين قادمين من تل أبيب.

وتشير تلك الأنباء والمشاهد إلى مدى الخسائر الفادحة التي يتكبدها الاحتلال الإسرائيلي في غزة أمام ضربات المقاومة والتي تسببت بفرار الإسرائيليين نحو بلدان أخرى.

الإسرائيليون يملؤون البلاد العربية

وعلق أحمد السمعو منتقداً الدول العربية التي تستضيف المحتلين الإسرائيليين وتكتفي بالشعارات التي لا تترجمها على أرض الواقع.

وقال السمعو عن ذلك: “اخ لو يعرفو أنو مثلا مدينة طابا العربية المصرية المسلمة مليانة إسرائيلين أو دبي حتى جدة والرياض”.

وكتب يحيى متفاعلاً مع فيديو مطار محج قلعة في داغستان: “لا مكان لهم هذه المرة في كثير من الدول ، فما بالك بداغستان الجمهورية الإسلامية صانعة المقاتلين الأشداء”.

يذكر أن وكالة النقل الروسية كشفت عن إغلاق مطار محج قلعة في داغستان مؤقتا، مشيرة إلى تحويل جميع الطائرات من مطار محج قلعة إلى مطارات أخرى.