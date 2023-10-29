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    الهدهد

    داغستان.. متظاهرون يقتحمون مطارا بحثا عن إسرائيليين قادمين من تل أبيب (فيديو)

    أكد الرواد أنه على الحكومات العربية التي تطبع علاقاتها مع إسرائيل أو تستضيف إسرائيليين أن تعيد حساباتها
    محمد أمين ميرةبواسطة لا توجد تعليقات2 دقائق
    اقتحام مطار محج قلعة
    متظاهرون يقتحمون مطارا في داغستان بحثا عن إسرائيليين

    وطن – وثق مقطع فيديو متداول في منصات التواصل متظاهرين يقتحمون مطارا في داغستان، بعد أنباء هبوط طائرة بداخلها إسرائيليين ما أثار فوضى عارمة داخل المكان.

    وأظهرت المشاهد أعداداً كبير من أبناء داغستان داخل مبنى مطار “محج قلعة الدولي” في داغستان، بحثاً عن إسرائيليين انتشرت أخبار عن قدومهم برحلة جوية من تل أبيب.

    وفي مشهد مهيب أطلت الحشود داخل المبنى وهي تحمل علم فلسطين وتردد “الله أكبر.. فلسطين”، وتبحث في كل مكان عن الإسرائيليين القادمين من مناطق الاحتلال الإسرائيلي.

    أمن مطار محج قلعة يتدخل

    وحاول أمن المطار منع الحشود من الدخول والبحث في غرف المبنى، لكن المناصرين لغزة كانوا مصرين على فتح الأبواب المغلقة.

    وبحسب ما تم تداوله، فقد تدخل وزير السياحة الوطنية والشؤون الدينية في داغستان إنريك مسلموف لتهدئة الحشود في المطار.

     

    مشاهد مماثلة من الشيشان

    وفي مشاهد أخرى من الشيشان، ظهر عدد من المسلمين وهم يقتحمون مركبات بحثاً عن مسافرين إسرائيليين قادمين من تل أبيب.

    وتشير تلك الأنباء والمشاهد إلى مدى الخسائر الفادحة التي يتكبدها الاحتلال الإسرائيلي في غزة أمام ضربات المقاومة والتي تسببت بفرار الإسرائيليين نحو بلدان أخرى.

    الإسرائيليون يملؤون البلاد العربية

    وعلق أحمد السمعو منتقداً الدول العربية التي تستضيف المحتلين الإسرائيليين وتكتفي بالشعارات التي لا تترجمها على أرض الواقع.

    وقال السمعو عن ذلك: “اخ لو يعرفو أنو مثلا مدينة طابا العربية المصرية المسلمة مليانة إسرائيلين أو دبي حتى جدة والرياض”.

    تفاعل المغردين
    تفاعل المغردين مع فيديوهات البحث عن اسرائليين في داغستان والشيشان

    وكتب يحيى متفاعلاً مع فيديو مطار محج قلعة في داغستان: “لا مكان لهم هذه المرة في كثير من الدول ، فما بالك بداغستان الجمهورية الإسلامية صانعة المقاتلين الأشداء”.

    تفاعل المغردين
    تفاعل المغردين

    يذكر أن وكالة النقل الروسية كشفت عن إغلاق مطار محج قلعة في داغستان مؤقتا، مشيرة إلى تحويل جميع الطائرات من مطار محج قلعة إلى مطارات أخرى.

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