جماهير قادش تتضامن مع فلسطين برفع علم بلادها في الدوري الإسباني (صور)

وطن- رفعت جماهير قادش الأعلام الفلسطينية داخل مدرجات الملعب، خلال مباراة فريقها أمام إشبيلية، السبت، في منافسات الجولة ال11 من الدوري الإسباني الممتاز، على ميدان ملعب (رامون دي كارنازا).

وتداول النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، الصور خلال رفع جماهير قادش الأعلام الفلسطينية داخل مدرجات الملعب، تعبيراً عن تضامنها مع فلسطين، إثر الحرب الإسرائيلية الأعنف على قطاع غزة بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ لليوم ال22 على التوالي.

جماهير قادش تتضامن مع فلسطين

وليست المرة الأولى التي يتضامن فيها جماهير قادش مع فلسطين برفع الأعلام الفلسطينية في منافسات الدوري الإسباني، فقد سبقها بهذا الموقف جماهير ريال سوسيداد وأوساسونا وإشبيلية وسيلتا فيغو في المباريات الماضية.

ويتعرض قطاع غزة لحرب إبادة وتطهر عرقي بحق المدنيين من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلية خلال حربه على القطاع لليوم ال22 على التوالي، في ظل الصمت الدولي وتخاذل عربي على ما يحدث مع أهل فلسطين بغزة.

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فيما وصلت إحصائية عدد الشهداء خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إلى أكثر من 7 آلاف شهيد فلسطين جلهم من الأطفال والنساء والشيوخ، وأصيب 18 ألف ويزيد بجراح وصفت ما بين المتوسطة والخطيرة، وفق ما ذكرته وزارة الصحة الفلسطينية.

مباراة قادش ضد إشبيلية في الدوري الإسباني

وخيم التعادل الإيجابي بين قادش وإشبيلية في منافسات الجولة ال11 من الدوري الإسباني بهدفين لكليهما.

وسجل فريق قادش الهدفين عن طريق كريستوفر دي لافلور في الدقيقة ال8 وداروين ماتشيس في الدقيقة ال28.

كما وأحرز إشبيلية هدفي التعادل بواسطة اللاعب لوكاس أوكامبوس في الدقيقة ال37 وإيفان راكيتيتش في الدقيقة ال60.

ويحتل فريق قادش المركز ال14 من ترتيب الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط، متساوياً بعدد النقاط مع إشبيلية للموسم الجاري.