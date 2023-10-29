fbpx
    رياضة

    بعد توقيفه لدعم فلسطين.. اللاعب أنور الغازي يخرج عن صمته بهذا التصريح!

    أنور الغازي: تصريحي أسيء فهمه وأنا أدين ما يتعرض له جميع الأبرياء في فلسطين وإسرائيل
    فارس أبو شيحةبواسطة لا توجد تعليقات2 دقائق
    اللاعب أنور الغازي
    أنور الغازي لاعب نادي ماينز الألماني

    وطن- خرج النجم الهولندي ذو الأصول المغربية أنور الغازي 28 عاماً، لاعب نادي ماينز الألماني، بعد توقيفه من قبل إدارة النادي، على خلفية منشوره الذي تضامن فيه مع فلسطين، إثر حرب الإبادة الجماعية التي ترتكب من قبل الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

    وقال اللاعب أنور الغازي، في منشور نشره عبر حسابه الشخصي على منصة (الانستغرام)، “ما قلته أسيء فهمه”.

    تصريح أنور الغازي بعد توقيفه لدعم فلسطين

    وتابع الغازي، ” إنني أدين المذبحة التي يتعرض لها جميع هؤلاء الأبرياء في فلسطين وإسرائيل، لقد تم تفسير تصريحاتي بشكل خاطئ”.

    وختم اللاعب منشوره، ” أريد أن أوضح أنني أؤيد السلام..”.

    ولا يزال لاعب ماينز الألماني أنور الغازي، بعيداً عن تدريبات الفريق بسبب توقيفه  من قبل إدارة النادي على خلفية منشوره الذي تضامن فيه مع فلسطين.

    إيقاف أنور الغازي لدعمه فلسطين
    اللاعب أنور الغازي الهولندي ذو الأصول المغربية

    كما وتعرض النجم الجزائري الدولي يوسف عطال لاعب نادي نيس الفرنسي، للإيقاف 7 مباريات من قبل رابطة الدوري الفرنسي الممتاز، وكذلك نصير مزوراي الذي تعرض لهجوم من قبل وسائل الإعلام الألمانية وإدارة بايرن ميونخ الألماني.

    اقرأ أيضاً: 
    من هو اللاعب أنور الغازي؟!

    اللاعب أنور الغازي، لاعب هولندي من أصل مغربي، وهو من مواليد ال3 من شهر مايو/ آيار عام 1995 (28 عاماً).

    أنور الغازي
    لاعب ماينز أنور الغازي

    بدأ اللاعب الغازي ميسرته الاحترافية مع نادي أياكس أمستردام عام 2014، ثم انتقل بعدها إلى صفوف نادي ليل عام 2017، ثم نادي أستون فيلا عام 2022، وإيفرتون على سبيل الإعارة، ليتنقل إلى نادي آيندهوفن الهولندي، قبل التوقيع مع ماينز الألماني الصيف الماضي.

    يذكر بأن عقد أنور الغازي ساري المفعول مع نادي ماينز الألماني حتى صيف عام 2025 أي لمدة موسمين.

    شاركها.

    المقالات ذات الصلة

    اترك تعليقاً

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.