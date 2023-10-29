بعد توقيفه لدعم فلسطين.. اللاعب أنور الغازي يخرج عن صمته بهذا التصريح!

وطن- خرج النجم الهولندي ذو الأصول المغربية أنور الغازي 28 عاماً، لاعب نادي ماينز الألماني، بعد توقيفه من قبل إدارة النادي، على خلفية منشوره الذي تضامن فيه مع فلسطين، إثر حرب الإبادة الجماعية التي ترتكب من قبل الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقال اللاعب أنور الغازي، في منشور نشره عبر حسابه الشخصي على منصة (الانستغرام)، “ما قلته أسيء فهمه”.

تصريح أنور الغازي بعد توقيفه لدعم فلسطين

وتابع الغازي، ” إنني أدين المذبحة التي يتعرض لها جميع هؤلاء الأبرياء في فلسطين وإسرائيل، لقد تم تفسير تصريحاتي بشكل خاطئ”.

وختم اللاعب منشوره، ” أريد أن أوضح أنني أؤيد السلام..”.

ولا يزال لاعب ماينز الألماني أنور الغازي، بعيداً عن تدريبات الفريق بسبب توقيفه من قبل إدارة النادي على خلفية منشوره الذي تضامن فيه مع فلسطين.

كما وتعرض النجم الجزائري الدولي يوسف عطال لاعب نادي نيس الفرنسي، للإيقاف 7 مباريات من قبل رابطة الدوري الفرنسي الممتاز، وكذلك نصير مزوراي الذي تعرض لهجوم من قبل وسائل الإعلام الألمانية وإدارة بايرن ميونخ الألماني.

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من هو اللاعب أنور الغازي؟!

اللاعب أنور الغازي، لاعب هولندي من أصل مغربي، وهو من مواليد ال3 من شهر مايو/ آيار عام 1995 (28 عاماً).

بدأ اللاعب الغازي ميسرته الاحترافية مع نادي أياكس أمستردام عام 2014، ثم انتقل بعدها إلى صفوف نادي ليل عام 2017، ثم نادي أستون فيلا عام 2022، وإيفرتون على سبيل الإعارة، ليتنقل إلى نادي آيندهوفن الهولندي، قبل التوقيع مع ماينز الألماني الصيف الماضي.

يذكر بأن عقد أنور الغازي ساري المفعول مع نادي ماينز الألماني حتى صيف عام 2025 أي لمدة موسمين.