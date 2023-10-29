القادسية الكويتي يتضامن مع غزة برفع العلم الفلسطيني وتثبيته في منتصف الملعب (فيديو)

وطن- رفع قائد فريق نادي القادسية الكويتي خالد محمد إبراهيم 31 عاماً، العلم الفلسطيني خلال دخوله أرضية الملعب مع زملائه لإجراء عمليات الإحماء قبيل مباراتهم أمام الكويت، غرزه في منتصف ملعب المباراة تضامناً مع أهل فلسطين بغزة.

ونشر نادي القادسية الكويتي عبر حسابه الرسمي على منصة (X)، مقطع فيديو يظهر فيه قائد فريق القاسية خالد إبراهيم، وهو يرفع العلم الفلسطيني خلال دخوله أرضيه ملعب ” ستاد محمد الحمد”، ووضع العلم وتثبيته داخل منتصف ملعب المباراة.

تضامن القادسية الكويتي مع غزة

وكانت أندية عربية وأوروبية ورياضيين قد عبروا عن تضامنهم بمختلف الطريق مع القضية الفلسطينية، إثر الحرب الإسرائيلية هي الأعنف على قطاع غزة منذ النكبة الفلسطينية عام 1948م.

كما وتجاوزت إحصائية عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أكثر من 8 ألاف مواطن فلسطيني جلهم من الأطفال والنساء والشيوخ، ونحو 19 ألف مصاب بجراح مختلفة، وفق ما أورته وزارة الصحة الفلسطينية حتى هذه الساعة.

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تعادل القادسية أمام الكويت

وتعادل فريق القادسية أمام الكويت، الأحد، في منافسات الجولة السادسة من الدوري الكويتي الممتاز لكرة القدم.

ويحتل فريق القادسية في المركز الثالث من ترتيب الدوري الكويتي برصيد 11 نقطة، كما وبفارق نقطتين عن الوصيف الكويت صاحب المركز الثاني برصيد 13 نقطة لهذا الموسم.

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