الجزائر.. شاهد ما قاله تبون عن فلسطين وشعبها فضجت القاعة بالتصفيق

وطن – أشاد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأحد، بصمود الشعب الفلسطيني في حربه ضد المحتل الغاشم، مشددا على أن الفلسطينيين ليسوا إرهابيين كما يزعم الغرب.

وفي كلمته خلال لقاء له مع المجتمع المدني بالجلفة، قال “تبون” إن الفلسطينين ليسوا إرهابيين ولن يكونوا كذلك.

وتابع والقاعة تضج بالتصفيق تأييدا لحديثه:”بل يدافعون عن حقوقهم ووطنهم.”

عبد المجيد تبون ينتصر لفلسطين وغزة

وذكر الرئيس الجزائري في حديثه ضمن اللقاء الذي شهد حضور رئيس أركان الجيش الفريق أول السعيد شنقريحة، أيضا بأن الجزائريين أيضا لقبوا بالإرهابيين حينما دافعوا عن أرضهم ضد الاستعمار الفرنسي.

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واستشهد بمقولة الشهيد العربي بن مهيدي في رده على اتهامات الفرنسيين للمجاهدين بممارسة الإرهاب، عن طريق تفجير القنابل الموضوعة في القفف: ”أعطونا طائراتكم … نمنحكم قففنا”.

وجدد عبد المجيد تبون في الوقت نفسه مواقف الجزائر الثابتة والداعمة للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

وكان الرئيس الجزائري وقف دقيقة صمت ترحما على أرواح الشهداء الفلسطينيين، قبل انطلاق لقائه مع ممثلي المجتمع المدني بالجلفة.

وأعلنت الرئاسة الجزائرية، السبت، إرسال مساعدات إنسانية إلى مطار العريش في مصر لإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، لافتة إلى اتخاذ هذه الخطوة بأوامر مباشرة من الرئيس تبون.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 23 يومًا غارات مكثفة على قطاع غزة، ردًا على عملية “طوفان الأقصى”، حيث يقصف المدنيين وينفذ المجازر بحقهم انتقاما، بعد عجزه عن مواجهة فصائل المقاومة وجها لوجه في الميدان.