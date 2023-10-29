الجزائري يوسف عطال سيتخذ هذه الخطوة بعد عقوبة إيقافه لتضامنه مع فلسطين

وطن- ذكرت تقارير صحفية بأن النجم الجزائري الدولي يوسف عطال 28 عاماً، لاعب نادي نيس، سيتخذ خطوة قانونية للطعن على قرار عقوبة الإيقاف الصادرة بحقه من قبل رابطة الدوري الفرنسي الممتاز، على خلفية منشوره الذي تضامنه فيه مع فلسطين.

وقال الإعلامي الجزائري يزيد وهيب في تصريح نشره موقع “سبق برس“، بأن اللاعب يوسف عطال لديه كامل الحق في تقديم طعن على قرار عقوبته التي تعرض لها من قبل رابطة الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم.

عقوبة يوسف عطال لتضامنه مع فلسطين

وأضاف الجزائري وهيب، ” تصريح قائد نادي نيس البرازيلي دانتي وعمه لزميله يوسف عطال قد يساعد اللاعب في تخفيف مدة العقوبة الصادرة بحقه”.

كما وتابع، ” يوسف عطال كان قد اجتمع مع لجنة الانضباط عن بعد، كما وقدم اللاعب أجوبته الواضحة حول القضية”.

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احتمالية سجن يوسف عطال

واستكمل، ” رابطة الدوري الفرنسي اعتبرت ما نشره اللاعب عطال بأن يحرض على الكراهية ويدعو إلى العنف والتطرف، والقانون المنصوص لديهم يحق لهم معاقبة اللاعبين الذين ينشرون أموراً متشابه”.

وختم، ” هناك احتمال بأن تصدر العدالة الفرنسية عقوبة السجن بحق اللاعب يوسف عطال وهذا الشيء لا نتمناه، موضحاً أن عقوبة اللاعب بالإيقاف ل7 مباريات وغيابه عن الفريق لغاية يناير/ جانفي المقبل، ربما سيخفف عنه ذلك”

وكانت رابطة الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم، قد أصدرت بحق الجزائري يوسف عطال لاعب نادي نيس الفرنسي، عقوبة الإيقاف ل7 مباريات بدءا من 31 من شهر أكتوبر الجاري.

ومن الجدير بالذكر، بأن عقد الجزائري يوسف عطال مع نادي نيس ينتهي مع نهاية هذا الموسم، وهو ما يحق للاعب الرحيل عن النادي في الميركاتو الشتوي القادم.

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