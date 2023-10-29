الجزائري ياسين براهيمي يحتفل بهدفه في الدوري القطري برفع العلم الفلسطيني (فيديو)

وطن- احتفل النجم الجزائري الدولي ياسين براهيمي لاعب نادي الغرافة القطري، بتسجيل هدفه داخل مرمى الريان في الدوري القطري الممتاز، برفع العلم الفلسطيني تضامناً مع فلسطين.

وظهر في مقطع الفيديو المتداول من قبل النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، ذهاب اللاعب الجزائري ياسين براهيمي بعد تسجيله الهدف إلى مدرجات ملعب المباراة، وطلبه من أحد المشجعين العلم الفلسطيني، ليقوم بأخذ العلم ورفعه أمام الجماهير داخل أرضية الملعب.

رفع ياسين براهيمي العلم الفلسطيني

ويشابه موقف الجزائري ياسين براهيمي لاعب نادي الغرافة القطري، مع مواطنه رياض محرز الذي رفع العلم الفلسطيني في وقت سابق بالملاعب الإنجليزية.، حينما كان لاعباً في صفوف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، قبل انتقاله الصيف الماضي إلى الأهلي السعودي.

وكانت أندية عربية وأوروبية ورياضيين قد عبروا عن تضامنهم عبر حساباتهم الشخصية وفي الملاعب خلال خوض مبارياتهم مع فرقهم مع فلسطين، إثر الحرب الإسرائيلية العنيفة بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ على قطاع غزة.

وتجاوزت حصيلة الشهداء منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في ال7 من شهر أكتوبر الجاري، أكثر من 7 ألاف شهيد فلسطيني جلهم من الأطفال والنساء والشيوخ، ونحو 18 ألف جريح ويزيد، وفق ما ذكرته وزارة الصحة الفلسطينية.

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مباراة الغرافة ضد الريان في الدوري القطري

وفي سياق آخر، فاز فريق الغرافة على نظيره الريان، السبت، برباعية ثمينة مقابل ثلاثة أهداف في مباراة مثيرة وقوية بين كلا الفريقين، في إطار منافسات الجولة السابعة من الدوري القطري الممتاز لكرة القدم.

وسجل رباعية أهداف الغرافة اللاعب ياسين براهيمي هدفين في الدقيقة ال44 من ركلة جزاء وال61، ويوهان بولي في الدقيقة ال50، وفريد بولاية في الدقيقة ال95.

كما وأحرز ثلاثية الريان اللاعب رودريغو مورينو في الدقيقة ال9، وأشرف بن شرقي في الدقيقة ال20 وردريغو تاباتا في الدقيقة ال87.

ورفع فريق الغرافة رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني من ترتيب الدوري القطري، متساوياً بعدد النقاط مع المتصدر السد القطري.

فيما تجمد رصيد الريان عند 15 نقطة في المركز الثالث من جدول الترتيب لهذا الموسم.

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