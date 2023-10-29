أزهري ينفجر باكيا بسبب علماء متصهينين يحملون المقاومة مسؤولية المجازر في غزة (شاهد)

وطن- وجه علي محمد الأزهري عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، صفعة للعلماء الذين يصمتون إزاء العدوان على قطاع غزة، أو يُحملون المقاومة الفلسطينية مسؤولية ما حدث (بعد تنفيذها عملية طوفان الأقصى).

وقال الأزهري في تصريحات متلفزة، إن هؤلاء العلماء عليهم مراجعة دينهم جيدا، وأضاف: “النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر عن المؤمن الحقيقي، قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى”.

وانفعل على الدعاة والعلماء الذين يحملون المقاومة المسؤولية قائلا: “هذه بلادهم يدافعون عنها.. ألم يشاهدوا هناك ما يحدث للأطفال الأبرياء”.

وأضاف محمد علي الأزهري باكيا: “أقول لهؤلاء توبوا إلى الله، استرجعوا.. ابحثوا عن دينكم جيدا.. أماتت عندكم النخوة؟ أمات عندكم الدين؟

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أصوات تسعى للتأليب ضد المقاومة

وظهرت في الآونة الأخيرة، بالتزامن مع المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، أصوات تسعى للتأليب ضد المقاومة وتحلمها مسؤولية هذه المجازر، بسبب تنفيذها عملية طوفان الأقصى.

كما تطفو على السطح أصوات سياسية مقربة من أنظمة الحكم في بلدانها وتحديدا في السعودية والإمارات ومصر، تهاجم وتشيطن المقاومة وتحملها مسؤولية استشهاد الفلسطينيين في القطاع.

إلا أن الدعم الشعبي في مختلف الدول العربية الإسلامية يرد على هذه الأصوات، حيث شهدت العديد من المظاهرات هتافات للمقاومة وتحديدا لكتائب القسام.

كما أن ذوي الكثيرين من الشهداء الفلسطينيين، هم في لحظات الألم على فراقهم أو الحسرة على منازلهم المدمرة، فإنهم دائما ما يؤكدون أن هذه التضحيات فداء للمقاومة الفلسطينية.