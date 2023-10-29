“أبو عبيدة” حديث السوشيال ميديا ونشطاء يلقبونه بـ “فخر العرب الحقيقي”

وطن – يتصدر اسم “أبو عبيدة” المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مواقع التواصل وحديث النشطاء منذ أيام، بسبب خطاباته القوية التي يكشف فيها آخر تطورات الحرب مع الاحتلال ورسائله القوية لإسرائيل.

اسم الناطق باسم القسام تحول لـ”أيقونة” في العالم العربي والإسلامي، بعدما سطرت فصائل المقاومة الفلسطينية التي يتحدث باسمها التاريخ وكبدت الاحتلال خسائر غير مسبوقة، رغم العدوان الهمجي والوحشي لإسرائيل على غزة ردا على أبطال القسام الذين عجزت عن الرد عليهم في الميدان وجها لوجه.

“أبو عبيدة” يسيطر على مواقع التواصل

وكشف “أبو عبيدة” خلال خطاباته الأخيرة حقيقة هذا الجيش المنتفخ الذي وصفه بأنه “جيش من ورق”، وفضح زيف روايته وضعفه أمام الجماهير العربية.

كما أحرج الاحتلال وحكومة نتنياهو أمام الإسرائيليين ووضعهم في مأزق، بما كشفه من بعض الكواليس عن ملف الأسرى لدى القسام.

اسم “أبو عبيدة” تصدر مواقع التواصل الاجتماعي بالدول العربية، وصار معبرا عن حالة الصمود التي تبديها المقاومة الفلسطينية أمام غطرسة جيش الاحتلال وقصفه الهمجي.

فضلا عن رسالته القوية للحكام والزعماء العرب، التي استنكر فيها فشلهم في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وتصدر اسم “أبو عبيدة” كذلك هتافات المتظاهرين في الدول العربية، الذين خرجوا طيلة الأيام الماضية للتظاهر دعما لفلسطين وغزة.

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“فخر العرب الحقيقي”

وشدد ناشطون في تعليقاتهم على أن المتحدث باسم القسام هو من يستحق لقب “فخر العرب الحقيقي”، مشيدين بصمود واستبسال المقاومة الفلسطينية في وجه المحتل الغاشم.

وغرد أحد النشطاء معبرا عن فخره بأبوعبيدة والقسام: “لم أعد أعترف بتوقيت جرينتش فلدي توقيت أهم وأعظم اسمه توقيت ابو عبيدة.. وأردد جملة قالها لهم وهي (لعنة العقد الثامن ستحل عليكم)”.

وقال محمد وافي: “محمد الضيف وابو عبيدة هم رجال من زمن غير الزمن الذى نعيش قيه من يجاهد ويحرص هو وكل أهل غزة على تحرير كل شبر من أرض فلسطين و القدس هم بكل تأكيد رجال شرفهم الله وأختارهم لهذا الأمر عن باقى الأمة.. كل التحية والتقدير والدعاء بأن ينصركم الله.”

فيما لفت مغرد آخر إلى الظهور الأخير لمتحدث القسام، والذي ظهر فيه على غير عادته مشمرا عن ساعديه.

وقال:”خبراء عسكريون وعلماء قراءة الجسد يُعّلقون على خروج أبو عبيدة في الخطاب الأخير المصوّر متعجبين من نبرته وهدوئه الواثق في خضم حرب طاحنة، ويركّزون على تشمير ساعديه.. حيث إنه لم يكن في الخطابات المصورة السابقة مشمراً ساعديه، وكأنه أراد أن يخبر العدو الآن الآن حان وقتكم.”

وتساءل ناشط مفتخرا:”إذا كانت هذه هيبة وعِزة أبي عبيدة، فكيف كان عمر وعلي وخالد وحمزة والقعقاع وسائرهم؟!”

من هو أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام؟

وعلى الرغم من ندرة المعلومات الشخصية عن أبو عبيدة تشير إحصائيات محرك بحث جوجل، إلى أن هناك أكثر من 10 ملايين نتيجة بحث عن اسمه، وهناك آلاف الفيديوهات له عبر اليوتيوب.

وتحدث البعض عن اسم أبو عبيدة كنية له نظرًا لتأثره بالصحابي أبو عبيدة بن الجراح، وهو على أوائل قائمة الاغتيال الإسرائيلي نظرًا لتأثيره الإعلامي النفسي الشديد على الرأي العام.

يتسم أبو عبيدة بالتأثير النفسي الكبير على قوات المقاومة الفلسطينية لتدعيمهم المعنوي، كما أنه له تأثير مرعب على جنود الاحتلال الإسرائيلي.

ويثق الشعب الإسرائيلي في صحة حديثه، وفقًا لتصريحات المراسلة العسكرية الإسرائيلية غيلي كوهين خلال معركة سيف القدس عام 2021.

وظهر “أبو عبيدة” أول مرة في عام 2006، حيث أعلن نبأ أسر كتائب القسام للجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، وتعجز إسرائيل عن الوصول إلى هويته أو مظهر وجهه حتى الآن.