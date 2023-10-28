“وما زالوا يقولون الحمد لله”.. كندية مذهولة من قوة وإيمان الفلسطينيين (فيديو)

وطن – أبدت صانعة محتوى كندية في كلمة مصورة لها بثتها عبر مواقع التواصل، انبهارها وتعجبها من صمود الفلسطينيين وقوة إيمانهم في مواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

الكندية “Lindsie Nicole” خرجت في فيديو لاقى تفاعلا كبيرا تشيد بإيمان الشعب الفلسطيني الذي وصفته بأنه “لا يصدق”.

صانعة محتوى أجنبية مذهولة من صمود الفلسطينيين

وقالت: “لقد رأيت الكثير من الصور والفيديوهات لأشخاص يحملون أطفالهم القتلى بين أذرعهم وما زالوا يقولون الحمد لله ويسألون الله أن يحفظ أولادهم في الجنة.”

وتابعت لافتة إلى الصمود الكبير للفلسطينيين رغم المأساة: “وبعد ذلك سترى نفس الأشخاص الذين فقدوا أسرهم بالكامل الزوجة والأم والأب والأشقاء والأطفال، في اليوم التالي يحفرون بين الأنقاض ويحاولون إنقاذ أطفال آخرين.”

وأوضحت صانعة المحتى الكندية:”محاولة لمساعدة الآخرين رغم فقدانهم كل شيء كل شخص في حياتهم.. إن قوة وإيمان هذا الشعب الفلسطيني غير طبيعية لم يسبق لي أن رأيت شيئا مثل هذا.”

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معركة أسطورية للشعب الفلسطيني والمقاومة

ورغم الاعتداء الوحشي على قطاع غزة لكسر إرادة المقاوميين، لا تزال تخوض المقاومة الفلسطينية معارك برية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي التي توغلت في قطاع غزة، وفي الوقت ذاته تواصل قصف المدن والبلدات الإسرائيلية بالصواريخ.

لأوّل مرة منذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من اكتوبر 2023م، أعلنت كتائب القسام قصف “ديمونا”، حيث يوجد مفاعل نووي اسرائيلي، برشقة صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.

وفي أحدث تصريحات له قال الناطق باسم كتائب القسام “أبو عبيدة”: “سنذيق العدو هزيمة أكبر مما كان يتوقع وزمن انكسار الصهيونية بدأ”

وتابع “أبو عبيدة” في كلمته التي تناقلتها وسائل إعلام فلسطينية:”ما عدوان الاحتلال وارتكابه للمحرقة والمجازر إلا لألم عظيم يتجرعه، ونقول للعدو الذي يكرر تهديداته يوميا إننا لا نزال في انتظاره، وسنذيقه هزيمة أكبر مما كان يتوقع أو يتخوف.

وشدد الناطق باسم القسام على أن “زمن التفوق العسكري والاستخباراتي المزعوم للعدو انتهى.”

وأكمل: “نجدد دعوتنا لشرفاء الأمة أن يعتبروا هذه المعركة معركة فاصلة في تاريخ الأمة.. أقول لزعماء أمتنا العربية هل وصل بكم العجز إلى أنكم لا تستطيعون تحريك المساعدات.”