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    الهدهد

    حملة مقاطعة مقهى شهير في قطر يدعم الاحتلال تؤتي ثمارها وقرار بغلقه نهائيا

    يأتي هذا بعد دعوات القطريين لمقاطعة مقهى Maître Choux بواحة الدوحة تضامنا مع أهالي غزة التي تتعرض لعدوان إسرائيلي غاشم
    خالد الأحمدبواسطة لا توجد تعليقات2 دقائق
    مقهى Maître Choux
    إغلاق مقهى Maître Choux في قطر بسبب موقفه الداعم للاحتلال الإسرائيلي

    وطن – أعلنت إدارة “واحة الدوحة” و”برينتان الدوحة” في قطر إغلاق مقهى Maître Choux بشكل نهائي وفسخ التعاقد مع الشريك الأجنبي ومالك العلامة الأم “Jeremie Vaislic”، بسبب موقفه الداعم للاحتلال الإسرائيلي.

    يأتي ذلك بعد دعوات النشطاء القطريين لمقاطعة المقهى المذكور تضامنا مع أهالي غزة التي تتعرض للعدوان الاسرائيلي الغاشم.

    حملة مقاطعة مقهى maitre choux في قطر تؤتي ثمارها

    وتم إغلاق صفحة مقهى “Maître Choux” عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، كما يظهر المطعم مغلقا عبر خرائط جوجل إيرث.

    فيما حظيت تلك الخطوة بإشادة كبيرة من قبل النشطاء القطريين الذين طالبوا بالاستمرار في مقاطعة كل ما يدعم الاحتلال الاسرائيلي.

    حملة لمقاطعة مقهى شهير في قطر لدعمه الاحتلال الإسرائيلي
    حملة لمقاطعة مقهى Maître Choux في قطر لدعمه الاحـتلال الإسرائيلي

    ومنذ بدء الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة انتشرت دعوات المقاطعة في الوطن العربي والشرق الأوسط، لعلامات تجارية مثل “ماكدونالدز وبابا جونز وستاربكس” من بين آخرين، بسبب تقديم أحد فروعها دعماً لجيش الاحتلال الإسرائيلي سواء عن طريق الدعم المادي بالأموال والوجبات، أو الدعم المعنوي.

    مقاطعة الشركات الداعمة لإسرائيل

    ولتبرئة ساحتها وكصك غفران من دعم الإحتلال الإسرائيلي أعلن كل من ماكدونالدز الإمارات والسعودية، التبرع بمبلغ مليون درهم إماراتي، ومليوني ريال سعودي على الترتيب، كما أعلن ماكدونالدز قطر عن تبرعه بمليون ريال قطري.

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    وفي 27 أكتوبر الجاري، وفي أعقاب حملة مقاطعة المنتجات للفرنسية أظهرت صور تم تداولها على مواقع التواصل من أحد متاجر كارفور في قطر خلوه تماما من الزبائن.

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