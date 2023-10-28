حملة مقاطعة مقهى شهير في قطر يدعم الاحتلال تؤتي ثمارها وقرار بغلقه نهائيا

وطن – أعلنت إدارة “واحة الدوحة” و”برينتان الدوحة” في قطر إغلاق مقهى Maître Choux بشكل نهائي وفسخ التعاقد مع الشريك الأجنبي ومالك العلامة الأم “Jeremie Vaislic”، بسبب موقفه الداعم للاحتلال الإسرائيلي.

يأتي ذلك بعد دعوات النشطاء القطريين لمقاطعة المقهى المذكور تضامنا مع أهالي غزة التي تتعرض للعدوان الاسرائيلي الغاشم.

🇵🇸🇶🇦| إدارة "واحة الدوحة" تُعلن إغلاق مقهي Maître Choux بشكل نهائي وتفسخ التعاقد مع مالك العلامة الأم Jeremie Vaislic بسبب موقفه الداعم للاحتـلال الصهيونـى#Gazabombing | #Gaza_Genocide#غزة_العزة |#نديب_قطر | #قطر 🇶🇦 pic.twitter.com/hLi3M8xZkA — نديب قطر (@NadeebQa) October 27, 2023

حملة مقاطعة مقهى maitre choux في قطر تؤتي ثمارها

وتم إغلاق صفحة مقهى “Maître Choux” عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، كما يظهر المطعم مغلقا عبر خرائط جوجل إيرث.

فيما حظيت تلك الخطوة بإشادة كبيرة من قبل النشطاء القطريين الذين طالبوا بالاستمرار في مقاطعة كل ما يدعم الاحتلال الاسرائيلي.

ومنذ بدء الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة انتشرت دعوات المقاطعة في الوطن العربي والشرق الأوسط، لعلامات تجارية مثل “ماكدونالدز وبابا جونز وستاربكس” من بين آخرين، بسبب تقديم أحد فروعها دعماً لجيش الاحتلال الإسرائيلي سواء عن طريق الدعم المادي بالأموال والوجبات، أو الدعم المعنوي.

مقاطعة الشركات الداعمة لإسرائيل

ولتبرئة ساحتها وكصك غفران من دعم الإحتلال الإسرائيلي أعلن كل من ماكدونالدز الإمارات والسعودية، التبرع بمبلغ مليون درهم إماراتي، ومليوني ريال سعودي على الترتيب، كما أعلن ماكدونالدز قطر عن تبرعه بمليون ريال قطري.

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وفي 27 أكتوبر الجاري، وفي أعقاب حملة مقاطعة المنتجات للفرنسية أظهرت صور تم تداولها على مواقع التواصل من أحد متاجر كارفور في قطر خلوه تماما من الزبائن.