“إسرائيل” تكذب .. لم يحدث أي توغل بري في غزة ومصادر تكشف الحقيقة

وطن – دحضت مصادر وناشطون فلسطينيون من غزة، المزاعم التي روجها جيش الاحتلال الإسرائيلي عن حدوث توغل بري في غزة، بعد نشره لقطات مصورة تظهر ما سماه “عملا بريا” لقواته داخل القطاع .

وكان جيش الاحتلال قد نشر لقطات مصورة، ادعى من خلالها أن قوات برية إسرائيلية نفذت نشاطا عسكريا داخل قطاع غزة، وفق زعمه

#فيديو قوات برية لجيش الدفاع في نشاط عسكري داخل قطاع غزة pic.twitter.com/52gim8g1Vy — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 28, 2023

وأظهرت هذه اللقطات، ما يبدو أنها دبابات وآليات عسكرية في منطقة مفتوحة، ما زاد الشكوك بأنها تقع على الحدود.

الكاتب الفلسطيني رضوان الأخرس دحض رواية جيش الاحتلال قائلا: “الصور التي نشرها الاحتلال على أنها لتوغل قواته في قطاع غزة، تُثبت العكس، فهي صور لدبابات متمركز في مناطق مفتوحة ولا يظهر أنها داخل القطاع”.

اقرأ أيضاً:

وأضاف في تغريدة على منصة “إكس”: “هذه مجرد مناورة فاشلة بالدبابات قرب السياج، وقد حاولت قوات الاحتلال التوغل وتصدى لها مجاهدو كتائب القسام وضربوا عددا من الآليات ومازالوا لهم بالمرصاد”.

الصور التي نشرها الاحتلال على أنها لتوغل قواته في قطاع غزة، تُثبت العكس، فهي صور لدبابات متمركز في مناطق مفتوحة ولا يظهر أنها داخل القطاع، هي مجرد مناورة فاشلة بالدبابات قرب السياج، وقد حاولت قوات الاحتلال التوغل وتصدى لها مجاهدو كتائب القسام وضربوا عددا من الآليات ومازالوا لهم… — رضوان الأخرس (@rdooan) October 28, 2023

ما حدث ليس اجتياحاً برياً

بدوره، قال الناشط الفلسطيني أدهم أبو سليمة: “تقديري أن ما حدث الليلة وما زال على تخوم غزة لا يسمى الاجتياح البري، ما يحدث هي مناورات برية وعملية استطلاع بالقوة، هي محاولات من الجيش الصهيوني لتعزيز الروح المعنوية والقتالية لجيشه المُنهار”.

وأضاف: “(ما جرى محاولة) اكتشاف الأرض داخل قطاع غزة وعلى عمق بضعة أمتار -المنطقة الفارغة الزراعية- وكذلك فهم استراتيجية المقاومة في التصدي لديه”.

وتابع: “المقاومة كما أراقب ما زالت تتعامل بحذر وحكمة مع الجيش، وجهدها يتركز الأن على أمرين، الأول المحافظة على قدراتها القتالية وعدم استنزافها على التخوم، والثاني المحافظة على الأرواح البشرية لمقاتليها كي لا تقع في أي محاولات للخداع، كتلك التي حدثت في معركة سيف القدس وتم إفشالها”.

تقديري أن ما حدث الليلة وما زال على تخوم #غزة لا يسمى #الاجتياح_البري، ما يحدث هي مناورات برية وعملية "استطلاع بالقوة"، هي محاولات من الجيش الصهيوني لتعزيز الروح المعنوية والقتالية لجيشه المُنهار، وكذلك اكتشاف الأرض داخل قطاع غزة وعلى عمق بضعة أمتار "المنطقة الفارغة الزراعية"… — أدهم أبو سلمية #غزة 🇵🇸 (@adham922) October 27, 2023

ونقلت “شبكة قدس” الفلسطينية عن مصادر قولها إنه لا يوجد أي تقدم بري لجيش الاحتلال على حدود قطاع غزة، والليلة الماضية نجح المقاتلون الفلسطينيون في صد قوات إسرائيلية على أكثر من محور وأجبروها على التراجع بعد السماح لها بتخطي الحدود لمسافة قصيرة جداً حيث وقعت في كمائن فلسطينية ودارت اشتباكات ضارية تخللها إطلاق صواريخ فلسطينية مضادة للدروع، وحالياً آليات جيش الاحتلال تتمركز خلف سواتر رملية وراء الحدود وغير ظاهرة للعيان.

حماس تعلن إفشال توغل بري

وكان حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، قد أصدرت بيانا قالت فيه: “نزف فشل الهجوم البري الذي شنّه الاحتلال على غزة عبر 3 محاور”، مؤكدة أن الاحتلال تكبّد خسائر كبيرة في صفوفه، جنودا وعتادا.

كما أضافت أن جنود الاحتلال وقعوا في كمائن أعدتها المقاومة الفلسطينية على عدة محاور، مؤكدة أنها استخدمت صواريخ كورنيت وقذائف ياسين في صد الهجوم.

وفيما توقعت معاودة الاحتلال المحاولة مرة أخرى، فقد أكّدت أن المقاتلين في فصائل المقاومة، وفي مقدمتهم كتائب عز الدين القسام، مستعدون بكامل قوتهم لمواجهة هجمات الجيش الإسرائيلي بعدما وسّع الاحتلال هجماته الجوية والبرية على قطاع غزة.

وليل الجمعة (27/10/2023)، قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس) إنها تتصدى لتوغل بري إسرائيلي في بيت حانون وشرق البريج وإن اشتباكات عنيفة تدور على الأرض.

وتزامن التحرك البري لجيش الاحتلال، مع قطع الإتصالات والإنترنت عن كامل أرجاء قطاع غزة، وشنّ غارات كثيفة وعنيفة .

وقالت وزارة الصحة في غزة، ظهر السبت، إن الاحتلال ارتكب الجمعة 53 مجزرة في قصفٍ عنيف، راح ضحيتها 377 شهيدًا، غالبيتهم من النازحين الذين أرغمهم الاحتلال على التوجه إلى جنوب قطاع غزة زاعمًا أنها مناطق آمنة.

كما أعلن المتحدث باسم الوزارة د.أشرف القدرة ارتفاع عدد الشهداء نتيجة العدوان الإسرائيلي إلى 7703.