“starlinkforgaza”.. مطالبات لإيلون ماسك بدعم غزة بإنترنت فضائي وأبو تريكة يشارك

وطن – تصدر هشتاج “starlinkforgaza” منصات التواصل وعلي رأسها منصة X ، وذلك لمطالبة إيلون ماسك مالك شركة الإنترنت الفضائي “ستارلينك”، بإتاحة الإنترنت الفضائي لأهالي غزة المحاصرين بعد قطع الاحتلال الاتصالات والإنترنت عنهم.

وطالب الملايين من المستخدمين وعلى رأسهم نجم مصر والنادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة، إيلون ماسك بضرورة إنقاذ أهالي غزة وتشغيل الإنترنت الفضائي لهم.

خاصة مع ما يعانونه من ظروف صعبة، مشيرين إلي أنه سبق وأن فعل ذلك في أوكرانيا خلال الصراع الروسي الأوكراني.

إنترنت فضائي لأهالي غزة

وطالب “أبو تريكة” الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، بتوفير خدمة الإنترنت الفضائي “ستارلينك” لأهل غزة، بعد قطع الاحتلال الإسرائيلي الاتصالات والإنترنت عنهم.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية قالت إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية، قطعت بشكل كامل الإنترنت والكهرباء عن قطاع غزة.

وذلك في الوقت التي تتحدث فيها تقارير إعلامية عن بدء هجوم بري من قبل قوات الاحتلال على القطاع، فضلا عن قصف عنيف على عموم القطاع.

وقال المشاركون في الحملة، إن على ماسك أن يقوم بتوفير “ستارلينك” لسكان غزة، على غرار مسارعته لتوفير القمر الصناعي لأوكرانيا التي تعرضت لغزو روسي مطلع العام 2022.

وذكر المشاركون في الحملة أن توفير الاتصالات لسكان قطاع غزة هو واجب إنساني، في ظل عدوان إسرائيلي خلف أكثر من 7 آلاف شهيد.

وكانت شركة “جوال” للاتصالات أعلنت مساء الجمعة، أن خدمة الاتصالات والإنترنت انقطعت بشكل كامل عن قطاع غزة بفعل الغارات الإسرائيلية المكثفة.

ستارلينك

و”ستارلينك” شبكة أقمار صناعية تعمل عليها شركة “سبيس إكس” الأمريكية لتسهيل الوصول إلى الإنترنت.

كما انتشرت مطالبات لشركات الاتصالات المصرية بالبحث في حلول لتوفير خدمات الاتصالات في قطاع.

إسرائيل تفاوض إيلون ماسك

وبالمقابل كانت إسرائيل قد بدأت محادثات رسمية مع شركة “SpaceX” التابعة للملياردير الأميركي إيلون ماسك، لتزويد تل أبيب بالإنترنت الفضائي من شركة ستارلينك المملوكة للملياردير.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الاتصالات الإسرائيلية، قبل أيام وبحسب وسائل إعلام عبرية ذكرت الوزارة أن هذه الخطوة ستضمن حصول البلدات الواقعة على الخطوط الأمامية من مناطق غلاف غزة وميدان الحرب، على خدمة إنترنت مستمرة.