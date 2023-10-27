واشنطن غير مقتنعة بخطة إسرائيل لدخول غزة.. ماذا طلبت من تل أبيب؟

وطن – كشفت شبكة “أي بي سي” الأمريكية عن طلب أمريكي من الاحتلال الإسرائيلي، تمثل في رغبة أمريكا بنشر قواتها في محيط غزة قبل الغزو البري المحتمل للقطاع، لافتة في الوقت ذاته إلى أن واشنطن باتت غير مقتنعة ومتشككة بخطة الاحتلال لدخول غزة وتسعى لمفاوضات بوساطة قطرية.

وأفادت الشبكة في تقرير نقلته وسائل إعلام بأن الولايات المتحدة حثت إسرائيل على التعامل بشكل أفضل مع قضية الرهائن والوضع الإنساني في القطاع.

وجاء ذلك بعدما تسبب القصف الإسرائيلي الوحشي على غزة بمقتل نحو 50 أسيراً لدى المقاومة الفلسطينية، حسبما أعلنته القسام الجناح العسكري لحركة حماس.

لكن اللافت حديث واشنطن هو عدم اقتناعها بأن لدى تل أبيب خطة جيدة للعمليات في غزة، وهو ما يعكس التخبط والتوتر بين أركان جيش الاحتلال ومسؤوليه وما أشارت إليه تقارير عديدة.

هل تتراجع واشنطن عن الحرب؟

وكانت وكالة “تسنيم” الإيرانية قد ذكرت أن جهات في المقاومة تسلمت رسالة أمريكية مفادها، أنه لا نية لواشنطن بفتح جبهات جديدة بعد توتر طال قواعد عسكرية أمريكية شرقي سوريا.

واستهدفت 10 صواريخ القاعدة العسكرية الأمريكية، في “حقل العمر” شرقي سوريا قيل إنها رداً على استهداف موقع للمقاومة في سوريا.

كما يدور الحديث عن مفاوضات متسارعة للاتفاق على وقف إطلاق نار وإنجاز صفقة تبادل أسرى، بين حركة حماس وإسرائيل بوساطة قطرية.

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وعن تلك الأنباء علق جلال عيشي بالآية القرآنية: “لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون”.

وأضاف عيشي: “لا جرم أن هذه الآية تفسر التخبط الإسرائيلي الأمريكي، وتفسر التأجيلات المتواصلة للإجتياح البري بهذه الأعذار الواهية التي لا ترقى إلى مستوى الاحترافية المهنية”.