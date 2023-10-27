“معلش خلوني أحكي”.. فلسطيني يوثق مأساته وقصته تلقى تضامنا كبيرا

وطن – وثق الفلسطيني محمد ناهل عينة من جرائم إسرائيل المستمرة في قطاع غزة المحاصر، متحدثاً عن تدمير الاحتلال “لتعب حياته وما حاول جمعه وتأسيسه خلال سنوات طويلة”.

وجاء في منشور مؤثر لمحمد حصد تفاعلاً واسعاً في منصة فيسبوك: “معلش خلوني احكي. الحمدلله اليوم تم تدمير بيتنا بشكل كامل ، زعلان و مش زعلان الصراحة”.

وأوضح الشاب: “زعلان لأن قضيت غربتي 8 سنوات وأنا بساعد والدي نبني هالبيت طوبة فوق طوبة و بلاطة بلاطة.. اه ما تستغرب 8 سنوات و نحن بنبني في بيتنا.. حسب الفلوس الي بنقدر نوفرها”.

عينة من جرائم الاحتلال في غزة

وأضاف محمد ناهل في قصته المؤثرة التي توثق عينة من جرائم الاحتلال في قطاع غزة: “8 سنوات وانا بشتغل وبتعب وواقف الكتف بالكتف مع والدي لنخلص هالبيت”.

كما أردف: “حتى دراستي وتعليمي ما كملت لأوفر الفلوس لبناء البيت حتى اخوتي و خواتي من المتفوقين بالثانوية العامة و في الدراسة ما بعتناهم يكفو دراستهم بالجامعات لحتى نوفر ونبني ونعمر هالبيت”.

وأكمل ناهل في منشوره على فيسبوك: “كل قرش اندفع على هالبيت و الله بالحلال و من عرق لجبين. قبل شهر و نص بالضبظ خلصنا البيت بناء و عفش جديد و ضحكات أمي و فرحتها معبية البيت ، جدران البيت فرحانه”.

وتابع الشاب الفلسطيني حول جريمة الاحتلال في غزة التي طالت أسرته وتعب عمره: “كل شي صار كل شي جديد خلصنا بعد تعب سنوات بس… ما فرحنا و لا انا فرحت حتى شوف البيت الي تعبت فيه.. اليوم تم تدميره. الحمدلله على كل شيء”.

وختم محمد قصته المؤثرة بعبارات أثرت بالآلاف: “ما زعلان لأن أهلي ضلو بخير و يا رب يضلو بخير و مليون بيت كرمال فلسطين.. و راح نرجع نشتغل و نعمر و نحن قدها طول ما فينا روح و نفس”.

ولليوم الـ 21 على التوالي يواصل الاحتلال الإسرائيلي قصف قطاع غزة بمختلف أحيائها الشمالية والجنوبية، رغم دعوته للمدنيين من النساء والأطفال التوجه إلى الجنوب إلا أنه يصر على تأكيد إجرامه ووحشيته حسب وصف متابعي منصات التواصل.