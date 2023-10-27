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    مصر.. مطالب شعبية بفتح “شبكات التليفون المصرية” لسكان غزة تجتاح المواقع

    بعد قطع الاحتلال الإسرائيلي خدمات الاتصالات والإنترنت بالكامل عن غزة تصدر وسم "شبكات التليفون المصرية"، وطالب فيه المصريون بفتح شبكات الاتصالات المصرية لسكان القطاع الفلسطيني المحاصر
    باسل سيدبواسطة آخر تحديث:لا توجد تعليقات2 دقائق
    شبكات التليفون المصرية
    مطالبات شعبية بفتح شبكات التليفون المصرية لسكان غزة بعد قطع الاتصالات والانترنت بشكل كامل في القطاع

    وطن – تصدر وسم بعنوان “شبكات التليفون المصرية” منصة “إكس” مواقع التواصل الأخرى في مصر، واحتل قائمة الهاشتاغات الأعلى تداولاً بعد قصف جنوني إسرائيلي طال قطاع غزة، تزامن مع قطع الاتصالات والإنترنت عن القطاع وحديث عن نوايا توغل بري خلال الساعات المقبلة.

    ودشن الرواد الوسم متفاعلين معه بشكل واسع ومطالبين النظام المصري بمسح العار الذي لحق به ـ حسب وصفهم ـ جراء ممارساته التي تخدم الاحتلال عبر قمع تظاهرات تضامنية مع غزة، والمتاجرة بالقضية بشعارات لا ترقى إلى أي تطبيق على أرض الواقع.

    شبكات الهواتف المصرية
    مطالبات بفتح شبكات التليفون المصرية لسكان قطاع غزة

    مصريون وعرب يطالبون النظام المصري بالتحرك

    وطالب الرواد نظام السيسي بفتح تغطية مشغلات الهواتف المصرية لقطاع غزة بعد انقطاع الخدمة بالكامل في ظل قصف عشوائي وعنيف، انعكس في فيديوهات أظهر سماء غزة وهي تشتعل بالنيران والانفجارات المدوية.

    وعن ذلك كتب الصحفي الفلسطيني ورئيس تحرير موقع (وطن) نظام المهداوي عبر حسابه في منصة إكس، مخاطباً عبد الفتاح السيسي رئيس الانقلاب في مصر: “يا صاحب جعجعة مسافات السكك افتح الإنترنت لأهل غزة”.

    مطالب مصرية بمساندة غزة

    وعن الشركات التي تتواجد في مصر والتي يمكن أن تساعد في هذا المجال علق جمال صبري: “أورانج يهودية واتصالات إماراتية كده الأمل فودافون“.

    تعليقات المغردين على المطالبات بفتح شبكات التليفون المصرية
    تعليقات المغردين على المطالبات بفتح شبكات التليفون المصرية

    وخاطبت هدى عزيز تلك الشرعات باللغة الإنكليزية قائلة: “Open the Egyptian telephone networks to the Gaza. You are closer to them أي افتحوا شبكات الهاتف المصرية لغزة أنت أقرب لهم”.

    تعليقات المغردين
    تعليقات المغردين

    وكتب مغرد آخر: “افتحوا التغطية لأهل غزة واحنا ندفع اللي انتو عايزينه”.

    شبكات التليفون المصرية
    تصدر وسم شبكات التليفون المصرية على منصة إكس

    مشيراً عبر خاصية التاغ إلى شركتي “فودافون وأورانج”، فيما علق عثمان: “لن ينسى التاريخ أبداً خذلان مصر لغزة”.

    وقال أحد النشطاء عبر الوسم مطالبا بدعم أهالي غزة عبر فتح الشبكات المصرية لهم: “شركات الاتصالات المصرية عندها ابراج في رفح قريبة من غزة.. أقل حاجة نقدر نعملها نفتحلهم الشبكة علشان يقدروا يتواصلوا ويعرفوا العالم المجازر اللي بتحصل جوه.”

    شبكات الهواتف المصرية
    وسم شبكات التليفون المصرية على منصة إكس

    نظام السيسي ومواقف مخزية

    ومنذ اليوم الأول للحرب في غزة، ويردد نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي شعارات تعكس متاجرته بالقضية ومعاناة أبناء غزة.

    بينما في أرض الواقع تقمع بلاده التظاهرات الداعمة للقطاع وينفذ أجندات الاحتلال الإسرائيلي بحذافيرها وسط الحديث عن مخطط تهجير تأمل به إسرائيل وأمريكا بمساعدة مصر ودول عربية أخرى.

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