مصر: سقوط مقذوف قرب محطة كهرباء نويبع بعد ساعات من صاروخ طابا (فيديو)

وطن- بعد ساعات قليلة من تعرض مدينة طابا المصرية لقصف صاروخي، تعرضت مدينة نويبع لهجوم بمقذوف سقط في المدينة الواقعة على البحر الأحمر.

وانتشرت على منصة إكس، لقطات مصورة تظهر ما يبدو أنه صاروخ أو مقذوف في سماء مدينة نويبع، فيما قال شهود عيان إن طائرة ألقت صاروخا (أو مقذوفا) على جبال المدينة.

وتُظهر هذه اللقطات ما يبدو أنه اعتراض جوي للصاروخ، قبل سقوط مقذوف على المدينة الساحلية.

السلطات تجمع معلومات

وأكدت وكالة رويترز، نقلا عن مصدرين أمنيين، أن مقذوفا سقط على بلدة نويبع على البحر الأحمر، فيما لا تزال السلطات تجمع المزيد من المعلومات.

والمعلومة نقلتها قناة القاهرة الإخبارية المصرية التي يعرف أنها مقربة من جهاز المخابرات المصري.

استهداف محطة كهرباء

ونشر ناشط مصري عبر حسابه على موقع إكس، لقطات مصورة لآثار الهجوم على مدينة نوبيع، قائلا إن الطيران الحربي الاسرائيلي قصف محطة كهرباء في مدينة نويبع التي تقع على البحر الأحمر، بأكثر من صاروخ أرض جو.

#نويبع قبل قليل، بعد ضرب #طابا ليل أمس، قام الطيران الحربي الاسرائيلي بقصف محطة كهرباء في مدينة نويبع التي تقع على البحر الأحمر، بأكثر من صاروخ جور أرض، وسط صمت رسمي مصري حتى اللحظة. #مصر pic.twitter.com/MYlz2H3EY5 — Hassan khatib 📸 (@drkhatibhassan) October 27, 2023

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مصدر مصري يتحدث عن جسم غريب

في حين نقلت قناة القاهرة الإخبارية، عن مصدر مطلع القول إن ما سماه جسما غريبا سقط بالقرب من محطة كهرباء نويبع .

ووفق الرواية الرسمية التي تنقلها وسائل الإعلام التابعة للدولة، فإن السلطات تواصل جمع المعلومات في هذا الخصوص، وأن التحقيقات تجري لمعرفة الملابسات.

صاروخ على مدينة طابا

وكانت مدينة طابا قد تعرضت لهجوم صاروخي أوقع ستة إصابات ليل الخميس / الجمعة، ونقلت قناة القاهرة الإخبارية التي تُعرف بأنها مقربة من الاستخبارات المصرية، إن صاروخا سقط في مدينة طابا ما أدّى إلى إصابة خمسة أشخاص وإلحاق أضرار بمبنى سكني.

وأصاب الصاروخ مبنى الإسعاف بمدينة طابا ومنطقة سكنية تابعة لإدارة مستشفى طابا، فيما تقول السلطات المصرية إن قوات الأمن وصلت إلى مكان الحادث، وباشرت التحقيق.