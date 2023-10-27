الساكت عن الحق شيطان أخرس.. مذيعة تركية تهين فنانة دعمت إسرائيل (فيديو)

وطن – انتشر مقطع مصور على منصات التواصل، أظهر لحظة رد مذيعة تركية على فنانة دعمت الاحتلال الإسرائيلي.

وأظهر المقطع مذيعة في إحدى القنوات التركية وهي تعلق على دعم إحدى الفنانات للاحتلال مؤكدة: “لا يحق لك هذا في أرض المسلمين”.

وجاء في الفيديو الذي تداولته وسائل الإعلام ومنصات التواصل ولا يعلم ما إذا كان حديثاً أو قديم: “الساكت عن الحق شيطان أخرس”.

وأضافت المذيعة: “كما تعلمون تكسب المال من هذه الأرض وتشتهر في هذه الأرض فنانة من أصل إسرائيلي قامت بدعم إسرائيل”.

حركة لا تليق بك

وخاطبت الإعلامية الفنانة التي تدافع عن الاحتلال: “في هذه الأرض تأكلين لقمتك وتكسبين أموالك هنا ثم تقومين بهذه الحركة التي لاتليق بك”.

وتابعت: “لم يستمر منشورها هذا سوى 5 دقائق الذي اتهمت فيه الفلسطينيين وقالت إنها تقف بجانب إسرائيل ثم حذفته مباشرة بسبب الردود التي وصلتها”.

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وأكملت: “بينما يموت مئات المسلمين وتتواصل مشاركة صور الحرب وصور الأطفال على وسائل التواصل ثم يأتي فنان يقول إنه يدعم إسرائيل من الطبيعي أن يجد ردة فعل”.

الموقف التركي من الاحتلال الإسرائيلي

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن مؤخراً إلغاء زيارة مزمعة إلى أراضي الاحتلال الإسرائيلي وأكد أن حماس ليست تنظيماً إرهابياً إنما مجموعة تحرر ومجاهدين تناضل لحماية مواطنيها.

واستدل أردوغان بمقالة للبروفسور والعالم التركي الراحل أرول غونغور عن السياسية المريضة لإسرائيل منذ تأسيسها وداعميها.

وعن ذلك قال الرئيس التركي: “لا يوجد قاتل في التاريخ وقف على جثة خصمه المضرجة بالدماء وحاضر في قيمة الحياة الإنسانية ومساوئ القتل، فمن أشد أعراض المرض العقلي تخيل أن الآخرين يضطهدونهم ثم يستمرون في فعل نفس الشيء معهم”.

وأراد أردوغان التأكيد على أن “الهجمات الإسرائيلية على غزة تدل على الإجرام والخلل العقلي سواء بالنسبة لأولئك الذين ينقذونها أو من يدعمونها” وفق ما نقلته الأناضول.