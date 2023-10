كتائب القسام تستبسل في صدّ توغل بري .. وقيادي: “النهار سيكشف آثار الملحمة” (شاهد)

وطن – شهدت ساعات ليل الجمعة (27/10/2023)، تحولاً لافتاً وغير مسبوق في مسار الحرب على غزة، حيث أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي توسيع عملياته العسكرية، في حين قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس) إنها تتصدى لتوغل بري إسرائيلي في بيت حانون وشرق البريج وإن اشتباكات عنيفة تدور على الأرض.

وتشنّ الطائرات الحربية الاسرائيلية غاراتٍ عنيفة ومكثفة في مناطق شمال قطاع غزة، مع حديث عن محاولات توغل بري، قوبل بمقاومة عنيفة من كتائب القسام، التي أكدت أنّ مقاتليها يتصدون للتوغل في بيت حانون وشرق البريج.

وقالت القسام في بيانٍ مقتضب عبر تليغرام إنّ اشتباكات عنيفة تدور على الأرض. دون مزيد من الإيضاحات

وبينما ذكرت تقارير إخبارية أن 6 صواريخ مضادة للدروع أطلقت تجاه آليات جيش الاحتلال منذ بدء محاولات التقدم البري قرب الحدود شمال قطاع غزة، نشرت حسابات فلسطينية، مقطع فيديو، يوثق لحظة استهداف إحدى تلك الآليات بقذيفة مضادة وإصابتها بشكل مباشر.

كما وثّق صحفي اجنبي، أصوات الاشتباكات العنيفة بين جيش الاحتلال الاسرائيلية والمقاومة شرق مدينة غزة.

وتزامن القصف “الجنوني” ومحاولة التوغل البري مع قطع الإتصالات والإنترنت عن كامل أرجاء قطاع غزة.

من جهته، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال لشبكة “إيه بي سي نيوز” الإخبارية الأميركية إن العمليات الموسعة الجارية حاليا في غزة ليست هي “الغزو البري الرسمي” للقطاع.

بينما قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان لقناة الجزيرة، إن “إسرائيل تقول إن هذه العملية الليلة ليست العملية البرية المخطط لها، حتى لا تضع نفسها في موقف محرج عندما تفشل، ومع الفجر سيرى العالم آثار الملحمة التي سطرها مقاتلونا”.

وأكد القيادي أن حركته لا تجري مباحثات في قضايا الرهائن تحت النار، وإنما بعد وقف العدوان.

في السياق، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إنّ “إسرائيل بدأت للتو حربا برية على غزة وستكون النتيجة كارثة إنسانية لسنوات مقبلة”.

وأضاف أن التصويت ضد قرار عربي بشأن غزة في الجمعية العامة للأمم المتحدة يعني الموافقة على “حرب حمقاء”.

Israel just launched a ground war on Gaza. Outcome will be a humanitarian catastrophe of epic proportions for years to come. Voting against Arab #UNGA resolution means approving this senseless war, this senseless killing.

Millions will be watching every vote. History will judge.

— Ayman Safadi (@AymanHsafadi) October 27, 2023