رُزق بها بعد 12 عاما.. شاب فلسطيني فقد طفلته الوحيدة يوجه رسالة للقسام ومحمد الضيف (فيديو مؤثر)

وطن- بكلمات مبكية ومؤثرة وحماسية، تحدث شاب فلسطيني عن غارة إسرائيلية فتاكة دمرت بنايته السكنية، وأفقدته طفلته الوحيدة التي رُزق به بعد انتظار 12 سنة.

وقال الشاب الفلسطيني خلال مقابلة تلفزيونية انهار خلالها من البكاء، إن الغارة دمرت البناية السكنية بالكامل، ما أسفر عن استشهاد طفلته وزوجته أمه وأخيه وأخته، ولم يتبقَ له أحد.

وأضاف أن البناية كانت تؤوي عشرات الأسر بما في ذلك أسر نازحة، موضحا أن الغارة أسفرت عن استشهاد العشرات.

وبلهجة حماسية متماسكة، قال الشاب: “هذا كله فداء للأقصى، وفداء القدس.. هنظل صامدين بإذن الله”.

وأضاف: “بنتي دي الوحيدة اللي عندي وجات بعد 12 سنة استشهدت، لكن فداء للقدس وفداء القسام وفداء محمد الضيف .. روح يا محمد الضيف احرق تل أبيب وإحنا معاك.. أهلنا كلنا فداك”.

محمد الضيف هو القائد العام لكتائب القسام، الجناح العسكري في حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، والذي كان قد أعلن انطلاق عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر / تشرين الأول.

هذا الشاب من عائلتي عائلة الأخرس استشهدت ابنته الوحيدة التي رزقه الله إياها بعد 12 عاما من الصبر والانتظار وفقد عددا كبيراً من أفراد عائلته في المجزرة التي ارتكبها الاحتلال يوم أمس بحق العائلة. رغم الجرح الكبير يتحدى الاحتلال ويقول: "فدا القدس فدا القسام فدا محمد الضيف". pic.twitter.com/BkxwyG4v3x — رضوان الأخرس (@rdooan) October 26, 2023

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الحرب الإسرائيلية على غزة

ويصمد مواطنو غزة بجسارة وعزيمة كبيرتين، في مواجهة حرب إسرائيلية مستمرة منذ 21 يوما.

وأسفرت الحرب المستمرة عن استشهاد 7028 فلسطينيا، بينهم 2913 طفلا و1709 نساء و397 مسنا، وأصابت 18 ألفا و484 شخصا، إضافة لأكثر من 1950 مفقودا تحت الأنقاض، بجانب تدمير أحياء بكاملها.

دعم المقاومة فكرة لا تموت

وعلى الرغم من وحشية الاعتداءات الإسرائيلية التي ترتقي إلى كونها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والتي كبّدت الفلسطينيين كلفة مروعة وخسائر مؤلمة، إلا أن دعم المقاومة لم يقل مُطلقا.

وكانت المقاومة الفلسطينية قد باغتت إسرائيل والعالم أجمع في السابع من أكتوبر / تشرين الأول الجاري، بعملية “طوفان الأقصى” التي أسقطت أكثر من 1400 قتيل إسرائيلي وأصابت أكثر من 5 آلاف فضلا عن أسر ما يزيد على 200 إسرائيلي بينهم عسكريون برتب رفيعة.