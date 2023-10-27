تفاصيل سقوط صاروخ على طابا المصرية وحجم الأضرار وأول تفسير إسرائيلي لما حدث (فيديو)

وطن- تعرضت مدينة طابا المصرية المحاذية لقطاع غزة المحاصر، لهجوم صاروخي أوقع ستة إصابات ليل الخميس الجمعة.

وقالت قناة القاهرة الإخبارية التي تُعرف بأنها مقربة من الاستخبارات المصرية، إن صاروخا سقط في مدينة طابا ما أدّى إلى إصابة خمسة أشخاص وإلحاق أضرار بمبنى سكني.

وأضافت القناة أن سقوط الصاروخ جاء في سياق ما سمّته التصعيد الحالي في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الصاروخ أصاب مبنى الإسعاف في طابا والسكن المخصص لإدارة مستشفى المدينة.

مصر تتحدث عن احتفاظها بحق الرد

ونقلت القناة أيضا عن مصدر سيادي قوله إن مصر تحتفظ بحق الرد لنفسها على حادث طابا بمجرد تحديد جهة إطلاق الصاروخ.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الدفع بـ10 سيارات إسعاف مجهزة، إلى موقع سقوط جسم متفجر، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، داخل مدينة طابا بالقرب من مبنى الإسعاف، والسكن الإداري بجوار مستشفى طابا المركزي في محافظة جنوب سيناء.

وأضافت في بيان، الوزارة أن سيارات الإسعاف قامت بنقل 6 مصابين، إلى مستشفى طابا المركزي، وكانت جميع الإصابات طفيفة وغير مهددة للحياة، حيث غادر المستشفى 4 مصابين، بعد تلقي العلاج، ومن المنتظر خروج باقي المصابين خلال الساعات القادمة، وجاري المتابعة.

في الوقت نفسه، نقلت وكالة “رويترز” عن شاهد عيان في طابا التي تبعد نحو 220 كيلومترا عن غزة، قوله إنه سمع دوي انفجار ورأى دخانا كثيفا وغبارا يتصاعدان.

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تعليق جيش الاحتلال

بدوره، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه على علم بوقوع حادث أمني بالقرب من الحدود على البحر الأحمر مع مصر، في وقت مبكر من اليوم الجمعة، وذلك عقب التقارير عن الانفجار في مدينة طابا.

يأتي هذا فيما قال إيتسيك زورتس مراسل التلفزيون الإسرائيلي، إن هناك تحقيقات يتم إجراؤها بشأن إذا ما كان الصاروخ أطُلق باتجاه إيلات، لكنه سقط بالخطأ على طابا المصرية.

هجوم دبابة إسرائيلية على موقع عسكري مصري

يُشار إلى أن جيش الاحتلال أعلن يوم الأحد الماضي، أن دبابة تابعة له أطلقت النار من طريق الخطأ على موقع مصري متاخم للحدود.

فيما كان الجيش المصري قد أعلن بدوره، تسجيل إصابات طفيفة في صفوف القوات المصرية بنيران الدبابة الإسرائيلية.

وتأتي هذه التطورات في ظل تعرض قطاع غزة لحرب إسرائيلية مستمرة منذ 21 يوما، ما أسفر عن استشهاد 7028 فلسطينيا، بينهم 2913 طفلا و1709 نساء و397 مسنا، وأصابت 18 ألفا و484 شخصا، إضافة لأكثر من 1950 مفقودا تحت الأنقاض، بجانب تدمير أحياء بكاملها.

وكانت المقاومة الفلسطينية قد باغتت إسرائيل والعالم أجمع في السابع من أكتوبر / تشرين الأول الجاري، بعملية “طوفان الأقصى” التي أسقطت أكثر من 1400 قتيل إسرائيلي وأصابت أكثر من 5 آلاف فضلا عن أسر ما يزيد على 200 إسرائيلي بينهم عسكريون برتب رفيعة.