تظاهرات حاشدة في عواصم عربية وإسلامية تضامنا مع غزة ودعما للمقاومة (شاهد)

وطن- خرجت حشودٌ مهيبة في مدن فلسطينية وعواصم ومدن عربية وإسلامية، تضامنا مع الشعب الفلسطيني وتنديدا بالحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.
وخرجت تظاهرات حاشدة في رام الله ونابلس، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وللمطالبة بوقف الحرب، كما عبروا عن دعمهم للمقاومة الفلسطينية.
تظاهرة بمدينة رام الله الآن دعماً للمقاومة وغزة pic.twitter.com/CYS71xc7UA
— القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) October 27, 2023
وجذبت العاصمة الأردنية عمّان الأنظار بعد خروج مهيب وحاشد عقب صلاة الجمعة، دعما للفلسطينيين وتضامنا مع مواطني قطاع غزة.
وطالب الأردنيون الذين احتشدوا بعشرات الآلاف، بإلغاء الاتفاقيات التي تبرمها سلطات بلادهم مع الاحتلال.
تظاهرة حاشدة في العاصمة الأردنية عمان دعماً لغزة وللمطالبة بإلغاء الاتفاقيات مع الاحتلال. pic.twitter.com/jAv1lE13ko
— القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) October 27, 2023
كما خرجت تظاهرة في العاصمة القطرية الدوحة دعماً لفلسطين، وتنديداً بمجازر الاحتلال في غزة، وذلك أمام مسجد محمد بن عبد الوهاب.
#فيديو | انطلاق تظاهرة في الدوحة دعماً لفلسطين وتنديداً بمجازر الاحتلال في غزة.#طوفان_الاقصى #غزة_تُباد pic.twitter.com/aUNPgy8DOu
— شبكة فلسطين للحوار (@paldf) October 27, 2023
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فيما نشر حساب “نبض البحرين”، تظاهرة حاشدة في منطقة الدراز تتضامن مع الشعب الفلسطيني.
وشوهد المتظاهرون، وهم يحملون لافتات طوفان الأقصى، ودهسوا علميّ إسرائيل والولايات المتحدة بسبب المجازر التي يشنها جيش الاحتلال بدعم واشنطن في غزة.
تظاهرة حاشدة في منطقة #الدراز تتضامن مع الشعب الفلسطيني بعد مرور 20 يوم على عملية #طوفان_الأقصى البطولية – 27 أكتوبر 2023#البحرين #طوفان_الأقصى #فلسطين #غزة#غزة_تحت_القصف #Bahrain#نبض_البحرين #NabdBHR pic.twitter.com/qeUn2tAUTh
— Nabd AlBahrain | نبض البحرين (@NabdBHR) October 27, 2023
وفي لبنان، خرج الآلاف في مخيم عين الحلوة في تظاهرة حاشدة تضامنا مع غزة وإسنادا للمقاومة الفلسطينية في القطاع.
#فيديو | تظاهرة حاشدة بمخيم عين الحلوة بلبنان إسناداً بغزة ونصرة للمقاومة. #كتائب_القسام #CeasefireNOW #غزة_العزة #الحرب_العالمية_الثالثة #غزه_تقاوم #حماس #فلسطين_تقاوم pic.twitter.com/46UPlH8e5Y
— عاجل _ إعلام (@LapagequiBUZZ) October 27, 2023
كما تظاهر الآلاف في مدينة تعز اليمنية، تضامنا مع غزة والتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في القطاع المحاصر.
في اليمن أيضا، خرج الآلاف في تظاهرة حاشدة في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء، تنديدا بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
شاهد حشود كبرى تؤدي #صلاة_الجمعة وخطبتيها في #ميدان_السبعين بالعاصمة #صنعاء تضامنا مع #غزة في مواجهة العدوان الإسرائيلي الأمريكي.#اليمن_مع_فلسطين#لستم_وحدكم
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— أبو جرهم (@abojrhom) October 27, 2023
دعوة حماس للشعوب العربية والإسلامية
وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، قد دعا شعوب الأمة العربية والإسلامية إلى المواصلة في دعم المقاومة، بما في ذلك دعم بالمال والسلاح.
يأتي ذلك فيما أكملت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أسبوعها الثالث، فيما أسفرت حتى الآن عن ارتقاء نحو 7400 شهيد، بينهم ثلاثة آلاف شهيد من الأطفال.
تحذير من خروج المنطقة عن السيطرة
وفي كلمته التي ألقاها مساء الخميس، حذر هنية من أن استمرار العدوان على غزة سيخرج كل المنطقة عن السيطرة، مؤكدا أن الاحتلال لن يتمكن من استعادة عافيته بعد عملية “طوفان الأقصى“.
ودعا هنية ما وصفها بالدول الشقيقة والحليفة لممارسة الضغط المطلوب في كل المحافل لوقف العدوان على غزة.
كما طالب إلى فتح كل المعابر وفي مقدمتها معبر رفح وإدخال كل ما تحتاجه غزة دون قيد أو شرط، قائلا: “من غير المقبول أن يتحكم العدو في ما يجب أن يدخل إلى القطاع”.