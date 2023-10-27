بالكوفية واللافتات والأعلام.. جماهير الترجي التونسي تتضامن مع فلسطين (شاهد)

وطن- رفعت جماهير الترجي الرياضي التونسي الأعلام الفلسطينية والكوفية السمراء والشعارات التي ملئت مدرجات الملعب، خلال مباراتها أمام مازيمبي في إياب ربع نهائي بطولة الدوري الأفريقي تضامناً مع أهل فلسطين بغزة.

وهتفت جماهير الترجي التونسي داخل مدرجات الملعب بالشعارات المساندة والداعمة طوال المباراة لفريقها أمام مازيمبي في بطولة الدوري الأفريقي لأهل فلسطين، الذين يتعرضون لحرب إبادة جماعية وتطهير عرقي من قبل الاحتلال الإسرائيلي بغاراته العنيفة والعشوائية في قطاع غزة.

تضامن جماهير الترجي التونسي مع غزة

كما ورفعت الجماهير صور الملثم أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، إلى جانب صورة الشهيد التونسي محمد الزواري الذي اغتاله الموساد الإسرائيلي في مدينة صفاقس في ال15 من شهر ديسمبر عام 2016.

وكان الشهيد الزواري المهندس التونسي قد أشرف على تدريب المقاومة الفلسطينية في صناعة الطائرات الصغيرة التي أطلق عليها أبابيل 1، والتي استخدمت لأول مرة في الحرب على غزة عام 2014.

الشهيد التونسي محمد الزواري

كما وأدخلت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، طائرات جديدة حملت اسم الشهيد التونسي الزواري داخل الخدمة، خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لليوم ال21 على التوالي.

كما ورفعت لافتات مساندة وداعمة للشعب الفلسطيني داخل مدرجات ملعب الترجي الرياضي التونسي، لعل أبرزها ” يا خيل الله اركبي وبالجنة أبشري”.

وحال جماهير الترجي التونسي كحال العديد من الأندية العربية كالأفريقي التونسي والأهلي المصري والرجاء المغربي وغيرهم، الذين عبروا عن تضامنهم مع فلسطين وغزة.

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مباراة الترجي التونسي ضد مازيمبي

وتغلب فريق الترجي الرياضي التونسي على نظيره مازيمبي، الخميس، في إياب دور ربع نهائي بطولة الدوري الأفريقي بنسختها الأولي، بنتيجة 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب لهذا الدور.

كما وسيلتقي فريق الترجي في مباراة القمة القادمة أمام الوداد البيضاوي المغربي، في دور نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي، الأحد على ميدان ملعب (محمد الخامس) في المغرب.

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