“السقوط السهل” لصاروخ طابا يثير صدمة المصريين.. هل يرد الجيش بعد الضربة السادسة؟

وطن- أثار سقوط صاروخ على طابا المصرية، تساؤلات كبيرة حول مدى السهولة التي سقط بها على المدينة الواقعة على الحدود مع إسرائيل والقريبة أيضا من قطاع غزة.

وكانت مدينة طابا قد تعرضت لهجوم صاروخي أوقع ستة إصابات ليل الخميس / الجمعة، ونقلت قناة القاهرة الإخبارية التي تُعرف بأنها مقربة من الاستخبارات المصرية، إن صاروخا سقط في مدينة طابا ما أدّى إلى إصابة خمسة أشخاص وإلحاق أضرار بمبنى سكني.

وأصاب الصاروخ مبنى الإسعاف بمدينة طابا ومنطقة سكنية تابعة لإدارة مستشفى طابا، فيما تقول السلطات المصرية إن قوات الأمن وصلت إلى مكان الحادث، وباشرت التحقيق.

سؤال مهم بعد السقوط السهل

وطرح الصحفي المصري أحمد جمال زيادة تساؤلات مهمة، قائلا في تغريدة عبر حسابه على منصة “إكس”: “سؤال جاد.. تمتلك مصر رادارات روسية أمريكية أوروبية وصينية، مثلًا حصلت مصر على رادارات الإنذار المبكر Resonance-NE الذي يصل مداه إلى 1100 كيلو متر ويمكنه رصد حتى 500 هدف في الوقت نفسه. يرصد الرادار الصواريخ البالستية والمقاتلات.. إزاي صاروخ طابا سقط في الأراضي المصرية بالسهولة دي؟”.

وأضاف: “إذا فرضنا عدم رصد الصواريخ سببه التزام مصر باتفاقية السلام؛ مع إن الاتفاقية بتقول مصر ليها السيادة على سيناء والدفاع سيادة.. هل الاتفاقية دي بتقول إن إسرائيل ممكن تضرب مصر ٦ مرات؟.. خليها ضربت مصر ٤ مرات عشان فيه واحدة قالوا خطأ والتانية مش عارفين جت منين”.

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وكانت إسرائيل قد قصفت معبر رفح أربع رفح على الأقل، في رسالة لمنع إدخال المساعدات لقطاع غزة، فيما أسفر إحدى مرات القصف عن إصابة أربعة مصريين حسبما كان قد صرح وزير الخارجية سامح شكري.

وقبل أيام أيضا، أطلقت دبابة إسرائيلية قذيفة على موقع عسكري حدودي مصري ما أسفر عن إصابة بعض الجنود، فيما قال جيش الاحتلال إن الأمر جاء بطريق الخطأ.

وبعد قصف مدينة طابا، تحولت منصات التواصل الاجتماعي في مصر إلى منبر للتعبير عن الغضب، وسط مطالب للجيش بالتحرك للرد على الاعتداءات المتكررة.

وكتب السياسي المصري البارز أيمن نور: “سقوط صاروخ طابا يتجاوز حدود الخطأ ومصر قادرة علي رد فعل دبلوماسي أكبر من قبول أي أعتذار”.

وكتب الناشط المصري أحمد أبو زيد: “سقوط صـاروخ في مدينة طابا جنوب سيناء وإصــابة ٥ أشخاص وتضرر عمارة سكنية.. هل المتحدث العسكري باسم الجيش المصري حيقول ضربونا بالخطأ واعتذروا؟!”.

وقال الناشط المصري أحمد أبو زيد: “إسرائيل تعترف بإطلاق الصاروخ عن طريق الخطأ.. هذه هي الضربة الخامسة نتمني العدد ميبقاش مفتوح”.