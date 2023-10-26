مستوطنون يرقصون ويغنون احتفاءً بإبادة الفلسطينيين في غزة (فيديو)

وطن- نشرت حسابات إسرائيلية بمواقع التواصل مقاطع مصورة تظهر احتفالات للمستوطنين، بالمجازر التي يشنها جيشهم المحتل على الفلسطينيين المدنيين المحاصرين في قطاع غزة.

ومنذ يوم، 7 أكتوبر الجاري، وبعد عملية “طوفان الأقصى” التي نفذتها المقاومة الفلسطينية، لم تتوقف عمليات القصف الوحشي الانتقامي للاحتلال على قطاع غزة، للتغطية على الفضيحة التي لحقت بإسرائيل على يد عناصر القسام.

"بالغناء والرقص".. مستوطنون يحتفلون بالمجازر الإسرائيلية في غزة#حرب_غزة pic.twitter.com/Rf9rJAtugz — قناة الجزيرة (@AJArabic) October 26, 2023

مستوطنون يرقصون فرحا بمجازر غزة

وأظهرت المقاطع المتداولة عدد من المستوطنين الإسرائيليين، وهم يغنون ويرقصون على أنغام الموسيقى في الشوارع، احتفاء بقصف غزة وقتل جيش الاحتلال للأطفال والنساء الفلسطينيين، الذين مثلوا الغالبية العظمى لشهداء غزة حتى الآن.

وشارك جنود الاحتلال الرقص مع المستوطنين على الطرق العامة في تل أبيب، في تعبير منهم عن فرحهم بالقصف الإسرائيلي لغزة.

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قصف وحشي لقطاع غزة من قبل الاحتلال

وفجر الخميس، استشهد 17 فلسطينيا بينهم أطفال، وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي، استهدف منزلا بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما شهد القطاع المحاصر، الأربعاء، قصفا وحشيا أسفر عن سقوط العديد من الشهداء كان بينهم هذه المرة أفرادا من أسرة مراسل الجزيرة وائل الدحدوح.

ومنذ 7 أكتوبر الجاري، يواصل جيش الاحتلال استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وأسفرت عن ارتقاء أكثر من 6546 فلسطينيا، بينهم 2704 أطفال و1584 امرأة و295 مسنا، وأصابت 17439 شخصا، إضافة إلى أكثر من 1600 مفقود تحت الأنقاض حتى الآن.