مراسلة الجزيرة نجوان سمري تعزي زميلها وائل الدحدوح بكلمات مبكية (فيديو)

وطن- بكلمات مؤثرة ومبكية، قدّمت مراسلة قناة الجزيرة نجوان سمري، لزميلها وائل الدحدوح مراسل القناة في قطاع غزة، بعد استشهاد عدد من أفراد عائلته جراء استهداف إسرائيلي مباشر.

وقالت نجوان خلال مداخلة لها على القناة، بينما كانت تغطي مستجدات الأحداث من منطقة الجليل الأعلى: “نعزي الزميل وائل، ونعزي أنفسنا أيضا.. عائلته عائلتنا.. لا توجد كلمات لنعزي بيسان في استشهاد طفلها وهو حفيد الزميل وائل، ونعزي خلود وبتول ويحيى وحمزة وسندس”.

مراسلة #الجزيرة نجوان سمري تعزي #وائل_الدحدوح وعائلته: ليتنا نكون بجانبهم لنخفف عنهم لكن حصار الاحتلال يمنعنا والحرب أقصى من أن تمنحنا الوقت للحزن لذلك سنستمر وسنواصل#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/qL8DUgy9z9 — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) October 26, 2023

وأضافت نجوان سمري: “نعزي عائلة وائل في هذا الفقد الكبير، ليتنا نستطيع أن نكون بجانبهم لنستطيع التخفيف عنهم، لكن هذا هو حصار الاحتلال.. نُمنع أن نكون معهم”.

وأشارت إلى أن الحرب الراهنة على قطاع غزة، أقسى من أن تمنحهم وقتا للحزب، مختتمة: مستمرون وسنواصل”.

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استشهاد عدد من أفراد أسرة وائل الدحدوح

وكان مراسل الجزيرة وائل الدحدوح على الهواء مباشرة عندما جاءه الخبر الصادم مساء الأربعاء باستهداف جيش الاحتلال لمنزل أسرته التي نزحت إلى مخيم النصيرات.

وارتقى من عائلة الدحدوح 12 شهيدا بينهم تسعة أطفال، وفقد مراسل الجزيرة من أسرته زوجته آمنة (أم حمزة)، وابنه محمود البالغ من العمر 16 عاما، وابنته شام ذات الأعوام الستة، وكذلك حفيده آدم وهو رضيع قدم إلى الدنيا قبل 45 يوما فقط.

أول تعليق لمراسل الجزيرة على استهداف عائلته

وفي أول تعليق له، قال مراسل الجزيرة وائل الدحدوح وائل الدحدوح: “من الواضح أن مسلسل استهداف إسرائيل الأطفال والنساء والمدنيين مستمر”.

وأضاف أن الاحتلال استهدف عائلتي في منطقة بعيدة عن شمال غزة الذي طلب جيش الاحتلال إخلاءه.

وتابع مخاطبا الاحتلال: “بنتقموا منا بالأولاد، دموعنا دموع إنسانية وليست دموع جبن وانهيار، فليخسأ جيش الاحتلال”.